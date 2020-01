In den vergangenen Wochen war es ruhiger geworden um die Fridays for Future. Greta Thunberg erholte sich im heimatlichen Schweden von ihrer Welttournee und auch große Demonstrationen suchte man vergeblich. Zumindest der deutsche Ableger der Klimastreiks hat nun eine neue Idee. Weshalb auf Kundgebungen Forderungen stellen, wenn man die Gesellschaft auch schlicht zwingen kann. Was genau geplant ist, erfahren Sie in dieser Ausgabe von „Die Woche COMPACT“. Weitere Themen: Preistreiber – Stromsperren durch EEG-Umlage / Dauerasyl – Wie das BAMF Einwanderer produziert / Gebührenschock – Wie grüne Behörden auf Widerspruch reagieren.