Von WOLFGANG HÜBNER | Nach einer trügerischen Weihnachts- und Neujahrsruhe um den sozialdemokratischen Sozialkonzern AWO („Arbeiterwohlfahrt“) überstürzen sich jetzt die Ereignisse: Am Dienstag fand nach verdächtig langem Zögern der bekanntlich keineswegs politisch unabhängigen Justiz eine von der Staatsanwaltschaft Frankfurt angeordnete Durchsuchungsaktion in AWO-Räumen Frankfurts und Wiesbadens sowie in Privaträumen des Rhein-Main-Gebiets und in Berlin statt. Damit ist nun auch offiziell aus dem AWO-Skandal ein Kriminalfall geworden, dessen Folgen noch gar nicht absehbar sind.

Zwei politische Verlierer gibt es bereits, auch wenn beide Personen noch im Amt sind und das mit Sicherheit auch weiter bleiben wollen: Der eine ist Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), der wegen seiner langjährigen Vergangenheit als AWO-Günstling und Mitwisser der Bevorteilung seiner Ehefrau bei der AWO jegliche Glaubwürdigkeit eingebüßt hat (PI-NEWS berichtete mehrfach). Der linke Sozialpolitiker Feldmann wird nur noch vom linken und linksextremen Spektrum unterstützt. Das wird selbst im multikultivierten Frankfurt auf Dauer zu wenig sein, um sich im Amt zu behaupten. Die andere Person ist die Frankfurter Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU).

Sie hat noch vor wenigen Tagen ausführlich ihre lange Untätigkeit gegenüber den AWO-Machenschaften zu begründen versucht, ist nun aber mit einer Strafanzeige gegen den AWO-Kreisverband Frankfurt schnell noch auf den fahrenden Zug aufgesprungen. Das ist jedoch nichts anderes als der verzweifelte Versuch, ihr Versagen bei der Kontrolle der Steuermillionen an die AWO-Funktionäre und an die von der AWO betriebenen Flüchtlingsunterkünfte zu vertuschen. Doch Birkenfelds Strafanzeige kommt viel zu spät, denn nun steht das gesamte System der kommunalen Finanzierung der Sozialkonzerne wie Caritas, Diakonie oder Rotem Kreuz zur Prüfung an.

An dieser Prüfung haben allerdings alle drei Koalitionspartner der derzeitigen Frankfurter Stadtregierung keinerlei Interesse. Denn sowohl SPD, CDU und Grüne sind politisch wie personell vielfach verwoben mit diesen Sozialkonzernen, die als die ökonomisch größten Profiteure der Grenzöffnung 2015 und dem seitdem anhaltenden Strom von Sozialasylanten betrachtet werden müssen.

Die kriminelle Gier der AWO-Führung in Frankfurt und Wiesbaden, aber sicher auch anderswo, hat den positiven Nebeneffekt, dass endlich eine genauere Betrachtung der Praktiken der hochprofitablen Sozialindustrie nicht mehr völlig unterdrückt werden kann. Die weitere Entwicklung im Kriminalfall AWO bleibt spannend – Fortsetzung an dieser Stelle folgt!

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar.