Erst vor wenigen Stunden hat PI-NEWS darüber berichtet, dass das neue Jahrbuch von Gerhard Wisnewski „verheimlicht – vertuscht – vergessen 2020“ aus dem Rottenburger KOPP Verlag – kurz nachdem es Platz 4 der Spiegel-Bestsellerliste erklimmen konnte – von diversen Filialen der Buchhandelskette Thalia in der Form boykottiert wird, dass ein weiter hinten auf der Spiegel-Bestsellerliste platziertes Buch schlicht auf dessen vierten Platz in die Bestseller-Regalwände einsortiert wurde. Wohl streng nach dem Motto: Was die interessierten Kunden nicht sehen und probelesen können, wird auch nicht gekauft.

Doch die moderne Bücherverbrennung Zensur geht noch wesentlich dreister – dazu später mehr.

Zunächst die gute Nachricht vorneweg:

Trotz Boykott und Zensur kann sich das unliebsame Buch „verheimlicht – vertuscht – vergessen 2020“ auch in der nächsten Spiegel-Bestsellerliste (KW 5/2020) auf Platz 4 in Deutschlands meist beachteter Bestsellerliste halten.

Der „Spaß“ für die Superspürnasen unter den PI-NEWS-LESERN kann also weitergehen.

Unser Beitrag über den zutiefst undemokratischen Spiegel-Bestseller-Boykott hat für einigen Wirbel gesorgt und die PI-NEWS-REDAKTION erreichten unzählige Zuschriften und Hinweise.

Eine PI-NEWS-LESERIN schreibt:

Liebe PI-NEWS-Redaktion, Ihren Artikel „Thalia manipuliert Kunden und Spiegel-Bestsellerliste“ habe ich mit großem Interesse gelesen und kann den Boykott durch Thalia bereits aus Dezember 2019 bestätigen. Am 23.12.2019 fragte ich im Thalia Plauen nach dem neuen „VVV 2020“ und bekam zur Antwort, dass beim Verlag eine Bestellung getätigt wurde, aber die Lieferung mit unbekanntem Datum noch aussteht. Die Möglichkeit einer Bestellung zur morgigen Lieferung (über Großhandel) wurde mir gar nicht erst angeboten. Daraufhin bestellte ich am 27.12.19 online direkt beim Verlag das Buch und bekam es am nächsten Tag geliefert. Da ich ein weiteres Exemplar zu Sylvester verschenken wollte, ging ich am 30.12.19 wieder in das Talia Plauen. Dort bekam ich zur Auskunft (verbiesterte Mienen der 3 Verkäuferinnen), dass die Bücher noch immer nicht eingetroffen seien, da der Verlag zwischen Weihnachten und Sylvester nicht arbeiten würde. Eine Bestellung über den Großhandel für den nächsten Tag wurde mir wieder nicht angeboten. Da ich selbst mal im Buchhandel tätig war, weiß ich natürlich, dass ein neu erschienenes Buch sofort ausgeliefert wird und sonst der Buchhändler halt über den Großhandel für den nächsten Tag eines bestellen kann. Die Manipulation und den Boykott kann ich also bestätigen. In diesen Thalia-Laden gehe ich sicher nicht wieder, die haben mich ja regelrecht für dumm verkauft.

Einige PI-NEWS-LESER sind nach unserem Beitrag ausgeschwärmt und haben ihre Aufmerksamkeit der Mayerschen Buchhandelskette mit ihren mehr als 50 Filialen im Westen Deutschlands gewidmet. Dort hat man – trotz 200 Jahre Familientradition – ganz offenkundig noch nicht so richtig verstanden, was Demokratie und Meinungsfreiheit konkret bedeuten. Kurz zur Erinnerung: In Artikel 5 (Absatz 1) des Grundgesetzes ist zu lesen:

Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.

In der Filiale der Mayerschen Buchhandelskette in der Essener Innenstadt hat ein PI-Superschnüffler folgendes Bild vorgefunden:

Sämtliche Spiegel-Bestseller sind vorrätig und gemäß ihrer aktuellen Rangfolge in die Spiegel-Bestseller-Regalwand einsortiert – außer der Besteller „verheimlicht – vertuscht – vergessen 2020“ von Platz 4. Auf freundliche Nachfrage teilt man dem PI-Superschnüffler mit (nach erfolgter Recherche im PC), dass man das Buch nicht im Laden vorrätig habe, interessierte Kunden es aber bestellen und in wenigen Stunden in Empfang nehmen dürfen – nach erfolgter Bezahlung versteht sich.

In etwa zeitgleich hat derselbe PI-Superschnüffler in der Filiale der Mayerschen Buchhandelskette am Rüttenscheider Stern (nur wenige Kilometer entfernt) dann nicht schlecht gestaunt, als er einen Blick auf die Spiegel-Bestseller-Regalwand riskierte:

Auch hier waren sämtliche Spiegel-Bestseller vorrätig und gemäß ihrer aktuellen Rangfolge in die Spiegel-Bestseller-Regalwand einsortiert – außer der Besteller „verheimlicht – vertuscht – vergessen 2020“ von Platz 4. An dessen Platz hing ein kleines Plastikschild mit der Aufschrift:

Dieser Titel ist derzeit nicht lieferbar. Wir merken gern ein Exemplar vor.

Halten wir fest: Eine Filiale weiter (nur wenige Kilometer entfernt) kann das Buch bestellt und zeitnah in Empfang genommen werden.

Ein weiteres schickes Schild hat ein PI-Superschnüffler in der Filiale der Mayerschen Buchhandelskette in 45525 Hattingen vorgefunden:

Der fairen Berichterstattung halber hat die PI-NEWS-REDAKTION beim KOPP Verlag angefragt und in Erfahrung gebracht, dass zu keinem Zeitpunkt Lieferengpässe bestanden haben.

Auf der Shop-Seite der Mayerschen Buchhandelskette im Internet ist das Buch sofort lieferbar:

Auch von den Filialen der Mayerschen Buchhandelskette im Duisburger Forum sowie in der rund 40 Kilometer entfernten Stadt Wesel erreichen uns ähnliche Bilder:

Ein Schelm, wer Zensur und Boykott dabei denkt!

Herzlichen Dank an alle mitwirkenden PI-NEWS-SUPERSCHNÜFFLER. Wir berichten weiter!

