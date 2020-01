Von WOLFGANG HÜBNER | Ein amerikanischer Präsident, der den Interessen des eigenen Volkes Vorrang gibt, aber der Schweden-Greta keine Bedeutung beimisst, kann nicht Robert Habecks Freund sein. Denn der grüne Medienliebling, der mit Vaterland, Volk und den Eigenen nichts anzufangen weiß und auch nie etwas anfangen wird, dem kann die selbstbewusste, optimistische Rede von Donald Trump in Davos (Video hier) nur schwerste geistige Verdauungsstörungen bereiten.

Im aktuellen Fall so schwere, dass sich Habeck in einem bei seinesgleichen nicht seltenen Fall von Größenwahn im Hinblick auf Trump zu der veröffentlichten Bemerkung (siehe Video unten) verstieg: „Er ist der Gegner. Er steht für alle Probleme, die wir haben.“

In einem Deutschland, dessen politische und mediale Machthaber wenigstens noch halbwegs zurechnungsfähig wären, hätte sich der grüne Schaumschläger mit diesen Ausfälligkeiten gegen den demokratisch gewählten und vielleicht noch in diesem Jahr 2020 wiedergewählten US-Präsidenten ein für alle Mal ins politische Aus befördert.

Doch in Merkelstan ist das keineswegs der Fall. Denn was Habeck da absondert, trifft ja genau die Einstellung, die in den bestimmenden Kreisen des Linksstaates weit verbreitet ist: „Trump ist das Problem“.

Womit seine Verächter in bestimmter Weise sogar Recht haben. Denn gerade mit Trumps Rede in Davos, laut Habeck „die schlechteste, die ich je gehört habe“, hat der US-Präsident geradezu genüsslich gegen alles verstoßen, was der grün-links-linksliberalen Universalistenmeute lieb und teuer ist. Zudem hat Trump gleich zu Beginn des verlogenen Davos-Treffens ihrem liebsten Star Greta die Schau gestohlen.

Video: Die Habeck-Attacke auf Trump gegenüber der ZDF-Instagram-Reporterin Katrin Eigendorf

Denn die wusste bei ihrem Auftritt mal wieder nichts anderes zu bieten als düstere Prophezeiungen und lächerliche Drohungen. Damit mögen wegen ihres errafften Reichtums von schlechtem Gewissen geplagte Milliardäre oder Spitzenmanager vom Typ Josef „Joe“ Käser zu beeindrucken sein, aber gewiss nicht Trump oder die Führer anderer wichtiger Staaten.

Das aber sind die Leute, denen der Möchtegern-Vizekanzler der ersehnten kommenden schwarz-grünen Bundesregierung begegnen würde. Habeck würde dann natürlich anders sprechen und sein früheres Gerede nicht so gemeint haben. Doch gerade in den USA wird nicht nur er, sondern Deutschland nach einer Wiederwahl von Trump auf einen Präsidenten treffen, der keine Rücksicht mehr auf den militärisch und national selbstentleibten linken Gesinnungsstaat Merkelstan zwischen Rhein und Oder nehmen wird. Habeck hat über Trump gesagt: „Der Typ braucht Widerrede“. Was sagen wir zu Habeck? „Der Typ braucht einen Tritt in den Allerunwertesten!“

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar.