Die Deutschland-Tour der Bürgerbewegung Pax Europa mit Michael Stürzenberger, die im Herbst des letzten Jahres startete und über die PI-NEWS regelmäßig berichtete, geht auch 2020 weiter. Das Hauptthema der Kundgebungen ist geblieben: Aufklärung über den politischen Islam. An diesem Freitag von 12 Uhr bis 19 Uhr ist Michael Stürzenberger mit seinem Team in der Hansestadt Lübeck (Klingenbergplatz) zu Gast, am Samstag dann ebenfalls von 12 bis 19 Uhr in Hamburg auf dem Gänsemarkt. PI-NEWS-Leser, die in der Nähe wohnen, sind herzlich eingeladen, aktiv mitzumachen. Wer zum Beispiel Handzettel verteilen möchte, bekommt Flyer hier.