Mehr und mehr Deutsche spüren: Angela Merkel hat mit ihren autoritären und anmaßenden Kommentaren zur Wahl Thomas Kemmerichs zum Thüringischen Ministerpräsidenten eine Grenze überschritten. Eine Bundeskanzlerin hat das Demokratieprinzip und unsere föderale Ordnung zu achten. Eine Bundeskanzlerin darf freie, geheime und demokratische Abstimmungsergebnisse eines Landtages nicht in Frage stellen. Tut sie dies doch, und noch dazu aus dem Ausland, dürfen wir nicht länger glauben, sie lege Wert auf die Wahrung des inneren Friedens und der Rechtsordnung.

Mehr und mehr Deutsche erkennen: Merkel nimmt Bundesrecht und Verfassung nicht nur auf die leichte Schulter – sie zerstört geradezu unsere grundgesetzliche Ordnung.

Immer mehr Deutsche wissen: Das Verhalten Merkels hat den Weg bereitet für die schändliche, ehrabschneidende Behandlung, die Ministerpräsident Kemmerich nach seiner Wahl zu erdulden hatte. Eine Kanzlerin, die die Rechte frei gewählter Abgeordneter missachtet, ermutigt all jene, die mit Drohung, Nötigung und Gewalt trachten, ihre politischen Ziele zu erreichen, die auch nicht davor zurückschrecken, die Familie eines Politikers zu bedrängen. Eine Kanzlerin, die eine demokratische Wahl „unverzeihlich“ nennt, fügt der demokratischen Kultur schweren Schaden zu. Denn ihre Sprache ist nicht die Sprache einer Demokratin.

Mehr und mehr irritiert viele Deutsche, dass das Ergebnis einer demokratischen Ministerpräsidentenwahl, der freie und geheime Wahlen zum Landtag vorausgegangen waren, mit Begriffen und Kategorien beschrieben, verdammt, ja verteufelt wird, die ihren Platz in einer Diktatur oder in einem autokratischen Staat haben. Nicht aber in einer parlamentarisch-repräsentativen Demokratie.

Mehr und und mehr Deutsche sind angewidert vom scham- und maßlosen Anspruch von Bodo Ramelow, ihm stehe unter allen Umständen, ohne Ansehung von Wahlergebnissen, das Amt des Thüringischen Ministerpräsidenten zu. Sie fühlen sich erinnert an schlimme Zeiten von DDR-Unrecht und SED-Diktatur.





Mehr und mehr Mitglieder der Union sind betroffen vom Zustand ihrer Partei. Sind betroffen davon, wie eine Bundeskanzlerin und langjährige Bundesvorsitzende die CDU nach links gerückt hat, gar in die Nähe der linksextremistischen, gewaltbereiten Antifa. Fürchten müssen sie, dass ihre Partei bald zerbricht.

Kaum einer in Deutschland will es gut finden, dass künftig auf politische Wahlen die Maxime angewandt wird: „Wir wählen solange, bis es Merkel gefällt.“

Möglichst viele Deutsche, und nicht alleine Thüringer, finden sich daher am 3. März – also einen Tag bevor Bodo Ramelow einen weiteren Versuch unternimmt, eine rot-rot-grüne Landesregierung in Thüringen zu installieren – um 17 Uhr in Erfurt zu einer stillen Kundgebung zusammen, um ein Licht für die Demokratie zu entzünden und die Achtung des Wählerwillens einzufordern (alle Infos dazu hier).