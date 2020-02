Wenn es um den jüdischen Staat geht, berichten deutsche Medien oft sehr einseitig. Von „Israels Blitzkrieg“, dem „Militärstaat Israel“ und „Davids Rächern“ ist dann die Rede. Verübt die Hamas Anschläge, titeln hiesige Zeitungen „Palästinenser sterben…“ oder „Israel übt Vergeltung“. Das schürt Ressentiments und ist Wasser auf die Mühlen von Antisemiten aller Couleur.

Die AfD-Fraktion in Nordrhein-Westfalen lädt zu diesem Anlass zu einer Veranstaltung mit dem Titel „Das antisemitische Israelbild in deutschen Medien“ ein. Als Referentin konnte die jüdische Journalistin und Schriftstellerin Orit Arfa gewonnen werden, die unter anderem bei der Jerusalem Post, dem Jewish Journal, dem Magazin „Fluter“ der Bundeszentrale für politische Bildung, Cicero und der Achse des Guten publizierte. Als zweiter Hauptredner wird Michael Klonovsky, der ehemalige Chef vom Dienst des FOCUS und jetzige Blogger („Acta Diurna“), seine Expertise zum Besten geben.

Neben einem Grußwort des Fraktionsvorsitzenden Markus Wagner und des medienpolitischen Sprechers der Fraktion, Sven Tritschler, wird auch die Vorsitzende der „Juden in der AfD“ (JAfD), Dr. Vera Kosova, zum Auftakt ans Rednerpult treten.

Die Veranstaltung findet am 27. Februar um 19 Uhr im Landtag von NRW in Düsseldorf statt. Einlass ist um 18 Uhr. Da nur noch wenige Plätze frei sind, sollten sich Interessierte schnellstmöglich mit vollständigem Namen unter der Adresse dialog@afd-fraktion.nrw anmelden. Falls Sie in der Tiefgarage des Landtags (Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf) parken möchten, geben Sie bei der Anmeldung bitte Ihr KfZ-Kennzeichen an.