Von WOLFGANG HÜBNER | Nachdem sich am Dienstag die Kandidaten für die Merkel/AKK-Nachfolge erklärt haben, ist heute bereits eine nicht ganz unwichtige Vorentscheidung gefallen: Das seit Thüringen und Hanau teuerste „Antifa“-Blatt Deutschlands namens FAZ hat mit Bild und Leitartikel „Lucky Laschet“ gehuldigt. Das dürfte zwar nicht wenige Leser der einst konservativ-wirtschaftsliberalen Zeitung nach den Hass-Ausbrüchen der Chefkommentatoren Kohler und von Altenbockum gegen die AfD erneut irritieren, aber zumindest auch einige Abonnenten endgültig kurieren von allen verbliebenen Illusionen.

Mit der Bevorzugung des Cohn-Bendit-Duzfreundes Laschet setzt also das Zentralorgan des politisch-medialen Machtkomplexes auf die Fortsetzung des Merkel-Kurses mit allen verhängnisvollen Folgen. Den will zwar auch Merz in wichtigen Themenbereichen keineswegs völlig revidieren. Doch ist Merz nicht bereit, sich von vornherein unterwürfig gegen den wahrscheinlichen nächsten Koalitionspartner der Union, also den Grünen, zu verhalten. Laschet/Spahn hingegen sind das ideale Gespann für diese Koalition, egal ob als der stärkere oder auch der schwächere Partner in dieser Konstellation.

Merz wird jedenfalls von nun an das gesamte linksgrüne Gesinnungskartell gegen sich haben. Denn mag sich Merz noch so martialisch als der richtige AfD-Bezwinger inszenieren – einen solch verdienten Freund und Förderer der Umvolkung und des EU-Fanatismus wie Laschet als Kanzler und Habecks Schoßhündchen will man sich in diesen Kreisen doch nicht entgehen lassen. Außerdem beruht die Kalkulation von Merz hinsichtlich der Gewinnung von AfD-Wählern auf ziemlich vielen Unbekannten. Da ist das „Weiter wie bisher“-Programm von Laschet/Spahn doch viel attraktiver für all die, denen es in der Merkel-Republik so gut geht.

Die vielleicht einzige Chance für Merz, zugleich aber auch sein größtes Risiko wäre es jetzt, sich maximal von der Kanzlerin und ihrem von Laschet/Spahn geteilten Ruinierungskurs abzugrenzen. Doch der künftige CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat wird nicht von Parteimitgliedern, sondern von Parteifunktionären gewählt, die sich schon einmal gegen Merz entschieden haben. Bis zum Parteitag im April werden sie dem Trommelfeuer der Leitmedien gegen Merz ausgesetzt sein. Zudem wird Merkel alles daran setzen, ihren Intimfeind zu verhindern. Wer schon demokratische Wahlen mit einem Machtwort aus weiter Ferne rückgängig machen kann, dem ist auch das absolut möglich.

Was heißt das alles für die rechtsdemokratische Opposition in Deutschland, was heißt das für die Partei AfD? Der Sieg von Laschet/Spahn mit freundlich-tückischer Unterstützung von CSU-Söder würde ein klares Feindbild ergeben. Zudem ist dieses Duo in der Merkel-Nachfolge geradezu Garant für ein gutes, womöglich besseres Abschneiden der AfD bei den Wahlen im Jahr 2021. Allerdings wird sich mit einer schwarz-grünen Berliner Koalition des Kanzlers Laschet der Kampf gegen die rechtsdemokratische Opposition noch weiter verschärfen. Zudem würden bevölkerungspolitisch immer mehr unumkehrbare Tatsachen für die schon „länger hier Lebenden“ geschaffen.

Falls sich der „mittelständische“ Multimillionär Merz doch durchsetzen sollte, hat zumindest die AfD ein ernsthaftes Problem. Denn dann wird sie bei Beibehaltung ihres jetzigen unentschiedenen innerparteilichen Kurses Wähler verlieren, die in Merz das berühmte „kleinere Übel“ zu erkennen glauben. Verhindern könnte die AfD das nur mit einem konsequenten sozialpatriotischen Kurs, der in Mitteldeutschland bereits sehr erfolgreich verfolgt wird. Die Wahl in Hamburg hat jedenfalls noch einmal eindrucksvoll gezeigt, wer die Partei wählt – und wer nicht.

Dass der Sozial- und Rentenparteitag der AfD am 25./26. April in Offenburg zum gleichen Zeitpunkt erfolgen wird wie der CDU-Parteitag mit der Kandidatenwahl, ist Zufall und Schicksal zugleich: Beide Ereignisse entscheiden viel über die politische und gesellschaftliche Zukunft Deutschlands in den nächsten Jahren. Die AfD täte strategisch gut daran, ihren Parteitag hinter den der CDU zu verlegen. Aber alles kann auch ganz anders kommen: Denn vielleicht bestimmt diese Zukunft das chinesische Virus mehr als Laschet/Spahn, Merz oder die AfD – wer weiß das heute schon?

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar.