Die PI-NEWS-Redaktion hat bereits mehrfach darüber berichtet (siehe hier und hier), dass die Mayersche Buchhandelskette mit ihren mehr als 50 Filialen im Westen Deutschlands den neuen Spiegel-Bestseller von Gerhard Wisnewski „verheimlicht – vertuscht – vergessen 2020“ aus dem Rottenburger KOPP Verlag – trotz Enttarnung – mit dreisten Lügenschildern nachhaltig boykottiert und somit ihre Kunden und die Spiegel-Bestsellerliste manipuliert.

Das neue Jahrbuch von Gerhard Wisnewski „verheimlicht – vertuscht – vergessen 2020“ ist am 19. Dezember 2019 im Handel erschienen und bereits in der fünften Woche in der Spiegel-Bestsellerliste platziert – ein herausragender Erfolg!

Unter den ersten zehn Plätzen – also entsprechend hochrangig platziert – war es in der Spiegel-Bestsellerliste in den letzten Wochen wie folgt:

Spiegel-Bestsellerliste (KW 4/2020) auf Platz 4

Spiegel-Bestsellerliste (KW 5/2020) auf Platz 4

Spiegel-Bestsellerliste (KW 6/2020) auf Platz 5

Spiegel-Bestsellerliste (KW 7/2020) auf Platz 6

Und der lieben Ordnung halber nochmals zu etwaigen Lieferengpässen…

Im letzten Beitrag berichtete PI-NEWS diesbezüglich wie folgt:

Der KOPP Verlag mit Hauptsitz im schwäbischen Rottenburg hat sich in den letzten Jahren zu einem der größten Versandhändler Deutschlands gemausert. Neben sämtlichen aktuellen Büchern kann man beim KOPP Verlag ein umfangreiches Sortiment an Gesundheitsprodukten sowie Produkte für die Krisenvorsorge oder des täglichen Bedarfes in puncto Sicherheit erwerben – übrigens versandkostenfrei in ganz Europa.

Dass bei einem Versandhändler solcher Größe Lieferschwierigkeiten bestehen, noch dazu bei einem selbst verlegten Buch wie dem von Gerhard Wisnewski „verheimlicht – vertuscht – vergessen 2020“, ist eher unwahrscheinlich. Dennoch hat die PI-NEWS-REDAKTION – der ausgewogenen Berichterstattung halber – beim KOPP Verlag diesbezüglich angefragt.

Die Antwort folgte prompt: Zu keinem Zeitpunkt haben Lieferengpässe in Bezug auf das neue Jahrbuch von Gerhard Wisnewski bestanden!

In der aktuell laufenden Spiegel-Bestsellerliste (KW 7/2020) befindet sich das Jahrbuch von Gerhard Wisnewski „verheimlicht – vertuscht – vergessen 2020“ wie berichtet auf Rang 6. Und auch in dieser Woche wurde durch PI-NEWS-LESER die Wanderung der Lügenschilder in diversen Filialen der Mayerschen Buchhandelskette dokumentiert. Es folgt ein kleiner Auszug dieser Dokumentation:

In der Filiale der Mayerschen in Hattingen exakt dasselbe Lügenschild wie in den letzten Wochen (vergleiche hier):

Und auch in der Filiale der Mayerschen in Essen Rüttenscheid dasselbe Lügenschild wie in den letzten Wochen (vergleiche hier):

In der Filiale der Mayerschen in der Essener Innenstadt nahezu dieselben Bilder – nur ohne Lügenschilder:

Auf der Shop-Seite der Mayerschen Buchhandelskette im Internet ist das Buch nach wie vor sofort lieferbar.

Höfliche wie sachliche PI-NEWS-LESER können sich hier nähere Informationen zu den Hintergründen diesbezüglich einholen:

Mayersche Buchhandlung GmbH & Co. KG – Standort Aachen

Matthiashofstr. 28-30

52064 Aachen

Telefon: 0241-4-777-345

Mail: kundenservice@mayersche.de

Wir berichten weiter…

Erneute BITTE an die PI-NEWS-LESER:

Die PI-NEWS-REDAKTION würde sich auch weiterhin über die zahlreiche Zusendung geeigneter Lichtbilder sowie Name und Anschrift des Buchhändlers / der Buchhandlung an info@pi-news.net freuen – herzlichen DANK!