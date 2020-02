Von KEWIL | Die meisten Bürger, auch die in FDP und CDU, haben noch gar nicht kapiert, welchen epochalen, langfristigen Wandel der saudumme Christian Lindner und die total charakterlose Merkel diese Woche in Thüringen eingeleitet und festgezurrt haben. Die Bolschewisten bei den Grünen, der SED/PDS/Die Linke und in der SPD dagegen wissen genau, was gilt: Deutsche Politik ist ab sofort kommunistisch.

In Erfurt wird ziemlich sicher jetzt der Kommunist Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten gewählt, FDP und CDU müssen laut Befehl Merkel zugucken, schweigen oder zustimmen – an die AfD auch nur zu denken, ist strengstens verboten. Alles andere ist nicht mehr möglich. Kommt es wider Erwarten zu Neuwahlen, fliegt die FDP endgültig aus dem Parlament, in Hamburg erwartet sie in zwei Wochen bereits derselbe Tod.

Und die CDU wird bei kommenden Wahlen weiter überall schrumpfen, aber egal, wie viele Prozente sie kriegt, sie bräuchte auf jeden Fall Koalitionspartner. Dies können nur die linkslastigen grünen Klimafaschisten, die sozialistische SPD oder die kommunistischen Roten sein. Das heißt, eine Politik der Mitte oder sogar ein konservatives Programm sind nicht mehr möglich.

Dass die AfD jemals über 50 Prozent bekommt oder eine ähnlich starke andere konservative Partei (etwa Freie Wähler) entsteht, darf man ausschließen. Dass das deutsche Schafsvolk jemals aufwacht, ebenfalls.

Auch von einem finanziellen Crash oder Staatsbankrott sollte man sich nicht allzu viel versprechen. Die kommunistischen Versager werden alles sofort auf die bösen kapitalistischen Banken schieben.

Zwischenzeitlich läuft Merkels linksfaschistische Säuberung weiter: Der Ostbeauftragte Christian Hirte (CDU) gibt seinen Posten auf Druck von Merkel, der SPD, der Grünen und der Kommunisten ab. Er hatte einen falschen Tweet zu Thüringen abgesetzt. Und die durchwegs rotgrün versifften Jubelperser bei der Systempresse, die demnächst Schmiergelder vom Staat kriegen, finden alles bestens.