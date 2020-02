Von NADINE HOFFMANN | Was sich seit Mittwoch in und um Thüringen herum abspielt, ist filmtauglich, Sparte Politthriller, ein bisschen Monty Python ist jedoch auch dabei. Aber nicht Sydney Pollack hat Regie geführt (der ist leider schon verstorben), sondern die Scheindemokratie in Deutschland.

In dieser Hinsicht gibt es Parallelen zum Film vom Pollack, denn der Feind kommt auch aus den eigenen Reihen, von oben, aus dem sich selbst als Mitte bezeichnenden Durchwinkkartell und als verlängerter Gewaltarm der Straße von unten. Ein Konglomerat aus Karrieristen, Abgehobenen und Misanthropen, die sich durch finanziertes Steinewerfen das nächste Bier leisten wollen, hat sich gegen die Demokratie durchgesetzt. Herzlich willkommen, this is Germany.

Und nicht ein smarter Robert Redford spielt die Hauptrolle, nein, es ist ein FDP-Liberaler, der dem Druck nicht standhalten konnte und vor dem zwei Köpfe kleineren Bundesparteichef Christian Lindner auf die Knie ging. Der wiederum mit eigenem Rücktritt drohte, wenn die Causa Thüringen nicht rückabgewickelt wird, wie es die Uckermärkerin aus Südafrika befohlen hat.

Wobei wiederum die frisch gewählten SPD-Knallchargen Borjans und Esken, sichtlich erregt über die eigene Bedeutung in dem Theater, mit dem GroKo-Aus drohten, wenn die Rückgängigkeit einer demokratischen Wahl nicht augenblicklich in Gang gesetzt wird. AKK sieht es ebenso, sonst wäre sie ja nicht CDU-Chefin geworden, wenn in ihr ein Fünkchen Rückgrat steckte.

Es herrscht also Einigkeit unter den Undemokraten, der Kemmerich muss weg, weil: mit Stimmen der AfD gewählt. Also von Leuten, die das Grundgesetz verteidigen, die Natur nicht verspargeln und die die Wirtschaft nicht durch Sanktionen und CO2-Irrsinn abwürgen wollen. Ja, von solchen Leuten kann sich ein Scheindemokrat, dem die eigene Karriere lieber als das Wohl des Landes ist, freilich nicht vorführen oder gar wählen lassen. Wie die Kleinkinder vor dem Schokoregal in der Quengelabteilung haben sie sich aufgeführt, die Verantwortungsträger, immer in Szene gesetzt durch eine komplett schamfreie Presse.

A propos Druck, diesem sind wir AfDler nicht nur zu Wahlkampfzeiten oder Ministerpräsidentenwahlen ausgesetzt, sondern im Grunde seit der Gründung der Partei, aber das nur am Rande.

Eine bürgerlich-konservative Landesregierung durch Stimmen der AfD wäre der Anfang vom Ende der Linksdrift in Deutschland gewesen. Wenn sie auch sonst nicht viel wissen, das wissen die Altparteien genau. Und deshalb darf nicht sein, was doch demokratisch entschieden wurde, nämlich die Spiegelung der Abwahl des rot-rot-grünen Lagers durch die Wahl eines bürgerlichen Ministerpräsidenten im Thüringer Parlament. Zur Erinnerung: AfD, CDU und FDP haben 48 Stimmen, Rot-Rot-Grün 42.

Wollte Kemmerich überhaupt regieren? Man weiß es nicht. Die einen sagen so, die anderen so. Fakt ist, er ist inzwischen zurückgetreten.

Was bleibt ist die Unwürdigkeit des Schauspiels, die schäbigen Reaktionen der Linken und Grünen, die Feigheit der FDP und die Zerrissenheit der CDU. Danke an dieser Stelle an deren Wähler. Vielleicht wachen einige von ihnen nun auf. Den anderen sei ein geruhsamer Schlaf gewünscht.

Bleiben Sie dennoch dran, wir geben nicht auf.

(Nadine Hoffmann, geb. 1979 in Hildburghausen, ist Diplom-Biologin und Abgeordnete der AfD im Thüringer Landtag)