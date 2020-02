Wie die Polizei mitteilt, wurde in zwei Shisha-Bars im stark bereicherten Hanau geschossen. Derzeit werden acht Tote bestätigt.

Am Mittwochabend gegen 22 Uhr seien zunächst in der Sisha-Bar „Midnight“ am Heumarkt in der Hanauer Innenstadt acht oder neun Schüsse gefallen. Dabei sollen drei Personen tödlich getroffen worden sein. Derzeit ist zusätzlich von fünf Schwerverletzten die Rede, es bestehe Lebensgefahr.

Danach kam es in der Karlsbader Straße im Stadtteil Kesselstadt, zu weiteren Schüssen in einer Shisha-Bar. Dort soll es fünf Tote geben. Um wie viele Täter es sich handelt ist noch unklar.

Zu Hintergründen der Taten ist bisher nichts bekannt. Die Tatorte wurden weiträumig abgesperrt, ein Hubschrauber und Polizisten mit Maschinenpistolen sind im Einsatz.

UPDATE 1.30 Uhr: Die Polizei hat im Zusammenhang mit der Tat mindestens eine Person bereits festgenommen:

Videos des Polizeieinsatzes: