Letzten Samstag gab es in Dresden eine Gedenkdemonstration an die Bombardierung von Dresden vor 75 Jahren und eine Gegendemonstration, die das Gedenken als „Nazi“ einstufte.

Die Demonstrationen erregten zusätzliche Aufmerksamkeit, weil der MDR das Bild des Hitler-Attentäters Georg Elser aus einem Bild wegretuschiert hatte, warum auch immer. Bei Sichtung des entsprechenden Materials wurde die Verfasserin dieses Artikels auf einen kleinen Aufkleber aufmerksam, der sich auf einem „FCK NZS-Plakat“ befand.

„Missglückte Welt“ war dort zu lesen. Ein gleichnamiges Forum befasst sich mit der Gründung von ominösen „Sippschaften“. Einzelne an Runen angelehnte Schriftzeichen vermitteln dabei eher den Eindruck von „NZS“ als „FCK NZS“. Auch ein umgedrehtes Kreuz als Zeichen für Satanismus ist mit eingebaut bei der merkwürdigen „Sippschaft“, aber es kommt noch besser:

Im Impressum des Vereins taucht eine „Arktik GmbH als Kontaktadresse auf. Deren Geschäftsmodell nun ist ein reiner Ablasshandel, schöner, als ihn ein Grüner je erfinden könnte.

Insbesondere das schlechte Gewissen bei Autofahrten kann man bei „Arktik“ loswerden, denn sie bieten einen Ausgleich an, zertifiziert versteht sich:

25. Juni 2010 Das Hamburger Klimaschutzunternehmen ARKTIK fördert seit Mai 2010 ein weiteres Gold Standard Klimaschutzprojekt, welches zusätzlich den Regularien der Vereinten Nationen entspricht. ARKTIK Mitglieder können nun auch durch die Unterstützung eines CDM Projekts ihren durchs Autofahren bedingten CO2-Ausstoß ausgleichen. ARKTIK unterstützt ausschließlich Klimaschutzprojekte, die den hohen Anforderungen des Gold Standards entsprechen. Zusätzlich zu den bisher geförderten freiwilligen VER-Projekten (Verified Emission Reduction) wird mit der Aufnahme eines Windenergieprojekts in Fujian (China) nun erstmalig auch ein CDM-Projekt (Clean Development Mechanismus) durch den Klimabeitrag der ARKTIK Mitglieder gefördert. Der Gold Standard garantiert dabei die Einsetzung von Mitteln mit einem möglichst hohen Wirkungsgrad in Entwicklungs- und Schwellenländern und wird nur an Projekte vergeben, die nachweislich…

…und so weiter und so fort. Und sie setzen noch einen drauf. Mit einem extra Rechner kann man den CO2-Ausstoß der noch viel schlimmeren Flugreisen berechnen. Man bekommt die Menge schwarz auf weiß präsentiert und – sehr praktisch – auch gleich den Geldbetrag genannt, mit dem man seine Sünde wieder gutmachen kann. Ein moderner Ablasshandel. Doch zurück zu der Demo in Dresden, auf der die „Sippschaft Holzminden“ als Nazi-Gegner auftrat. Was hat das miteinander zu tun?

Das moderne sozialistische Deutschland verdient sein Geld immer mehr mit „Sozialem“, die Asylindustrie als bislang ungebremster Motor dieser Geld-Umverteilung von Arbeitern zu Nichtsnutzen ist das beste Beispiel dafür. Aber da geht noch mehr. Insbesondere mit dem schlechten Klimagewissen lässt sich sehr viel Geld verdienen. Und da beide großen Industrien, Asyl und Klima, von denselben (jungen) Verführten getragen werden, ist es nur logisch, dass sie ineinander greifen, wenn es Großveranstaltungen zu einem der Themen gibt. Junge idealistische Menschen, die meinen gegen Nazis zu kämpfen, kann man eben auch für den Klimaschutz begeistern und als „Experten“, Schläger oder einfache Zahler rekrutieren. Das Ineinandergreifen beider „Industriezweige“, eine Nutzung von Synergieeffekten, scheint sich hier anzudeuten. Man darf die Prognose wagen, dass sich solche Entwicklungen, für die wir hier ein kleines Beispiel gefunden haben, noch verstärken werden und in Zukunft öfter zu beobachten sein werden.