Heute Abend um 18.40 Uhr ist soweit: Auf dem Dresdner Neumarkt findet die 200 (!) Pegida-Jubiläumskundgebung mit dem Ehrengast Björn Höcke aus Thüringen statt. Auf pegida.de ist dazu zu lesen:

[…] Und als ob es ein extra Drehbuch dafür bräuchte: diesem Jubiläum ging ein politischer Paukenschlag – ja es ist sogar ein politisches Erdbeben – voraus. Die politische Landschaft ist seit der Thüringer Ministerpräsidentenwahl gehörig aus den Fugen geraten, den selbsternannten Polit-Profis der Altparteien zieht es den Boden unter den wackeligen Füssen weg.

Kemmerich, Mohring und Kramp-Karrenbauer bilden die vorläufige Prominenz derer, die auf der Strecke blieben. Wahrscheinlich wird diese Liste in den nächsten Tagen noch erweitert werden und es ist nicht ausgeschlossen, dass sie mit dem Namen Merkel endet.

Der Geschlossenheit des AfD-Landesverbands Thüringen ist dieser Schachzug zu verdanken und derjenige, der in der Dresdner Rede bereits 2016 vor der Gier beim Spurt an die Futtertröge, er nannte sie damals „Pfründe“, gewarnt hat, wurde bestätigt.

Da hätten sich die Kollegen der Altparteien und der SED-Nachfolgepartei wohl besser diese für sie wichtigere Passage aus dieser Rede verinnerlicht.

Was lag also näher, diesen Mann aufgrund des aktuellen Politerdbebens und auch als Wertschätzung für seine Loyalität und Freundschaft zu Pegida an diesem 200. Abendspaziergang einzuladen?

Sein Name schallte vielfach über den Pegida-Versammlungsplatz und wir werden es auch nie vergessen, dass er sich explizit beim Kyffhäuser-Treffen in der Begrüssungsrede vor prall gefülltem Saal bei Pegida für den „Dienst am Vaterland“ bedankt hat.

Björn Höcke kommt nach Dresden!

Der Zeitpunkt, an dem das scheindemokratische Gebilde, das seit 30 Jahren Stein für Stein errichtet wurde, ins Wanken gerät, könnte besser nicht sein. Wenn banale Aussagen jegliche diplomatische Formulierung verlieren, wenn offen von einer Korrektur einer Wahl durch die Kanzlerin gesprochen wird, dann sollten – nein, dann müssen alle Dämme brechen.

Das Fass ist voll, dieser letzte Tropfen müsste nun herausschwappen.

Und genau das ist die Aufforderung an alle Patrioten: Pegida ist nicht umsonst 200 Mal auf der Straße gestanden mit Euch allen, die ihr teilgenommen habt, Pegida ist die unerschütterliche patriotische Speerspitze auf der Straße.

Reiht euch ein, seid am Montag, den 17. Februar 2020 wieder dabei, wenn es über den Neumarkt schallt: „Wir begrüßen alle Patrioten hier in Dresden, der Hauptstadt des Widerstands“

Zeigt Gesicht für die Zukunft Deutschlandes, das Land unserer Kinder und Enkel. Die Präsenz auf der Straße ist wichtiger denn je!

PEGIDA WIRKT UND ZUSAMMEN SIND WIR STARK!

Wie üblich haben linksextreme Gruppen wieder eine Gegenkundgebung organisiert, die unter anderem vom Landesverband der Jüdischen Gemeinden, der Katholischen Kirche sowie der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen unterstützt wird. In vorderster Front aufmarschieren werden dabei auch Ministerpräsident Michael Kretschmer, mehrere Minister seiner Regierung, der Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert und der neue Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (Über Gauland: „Ein kranker Mann, zerfressen von Hass und Dummheit. Die AfD und Gauland sind giftiger Abschaum“). Die Organisatoren rechnen mit rund 1000 Teilnehmern.