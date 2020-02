Von SARAH GOLDMANN | Der Fall des ertrunkenen Jungen Alan Kurdi 2015 zeigte nicht nur, dass durch unsere Sozialsysteme „Flüchtlinge“ nach Europa gelockt werden („Pull-Faktoren“): Der Vater des Ertrunkenen lebte bekanntlich zu der Zeit sicher in der Türkei und reiste nur mit seiner Familie weiter nach Europa, um sich dort neue Zähne machen zu lassen. Dabei ertranken die ohne Rettungswesten ausgestatteten beiden Kinder und seine Ehefrau, allein der Vater überlebte (mit Rettungsweste).

Der Fall zeigte darüber hinaus, wie eine gewissenlose Asylindustrie das Bild des toten Jungen Alan Kurdi skrupellos ausschlachtete, indem man seinen Fundort neu arrangierte, um ihn so medienwirksam der Welt präsentieren zu können.

In Zeiten stagnierender Flüchtlingszahlen braucht die Asylindustrie gerade solche Bilder und entsprechende traurige Geschichten dazu. Es gibt sie, und viele deutsche Medien, unter anderem der FOCUS, liefern sie dankbar:

Dieses Foto zeigt ein grausames Schicksal des Syrien-Krieges. Wir schauen in die Augen der kleinen einjährigen Laila. Ihr Vater hat sie durch Schnee und Wind aus einem Zelt in einem Flüchtlingslager zu einem Krankenhaus in Afrin gebracht. Doch Laila ist bereits tot. Sie starb auf seinem Arm. Eine Stunde, bevor er in der Klinik ankam. Er hatte es gar nicht gemerkt.

Das schreibt der syrische Arzt Housam Adnan in einem bewegenden und anklagenden Facebook-Post. Die Geschichte von Laila und ihrem Vater, sie zeigt die ganze Traurigkeit und Unmenschlichkeit dieses Krieges. Laila und ihr Vater, sie waren auf der Flucht, geflohen vor dem Regime von Diktator Assad. Der Arzt Adnan schreibt:

„Heute kam dieses Kind am frühen Morgen in unser Krankenhaus. Ihr Vater brachte sie aus einem Zelt, das mehrere Kilometer von unserer Klinik entfernt steht. Sie litt an einer Erkältung. Er nahm alles aus dem Zelt mit, mit dem er sie warmhalten konnte. Er tat alles, um ihr kleines Herz zu erwärmen. Er trug sie eng an sich und weinte. Er lief seit fünf Uhr morgens durch Schnee und Wind. Er lief durch den Schutt. Er stolperte manchmal. Um sie gegen den Wind zu schützen, drehte er seinen Rücken in den Wind. Er lief durch die zugefrorenen Gräben. Er lief in abgetragenen Schuhen. Seine Gliedmaßen froren, aber sein Herz umarmte sie immer wieder. Er lief zwei Stunden lang, bis er bei uns ankam. Unter Widerstand trennten wir die beiden voneinander. Wir sahen das Engelsgesicht des Kindes. Sie lächelte, ohne Regung. Wir hörten ihren Herzschlag ab. Sie war tot. Schon seit einer Stunde. Er trug ihren Körper durch die Straßen und hatte es nicht bemerkt. Und wir sitzen hier neben unseren Heizungen, unter den Dächern unserer Häuser. Ihr, ihr Leute dieser Welt. Ihr Menschen dieser Erde. Ihr alle habt sie getötet.“

Anmerkungen:

Zuerst einmal die Hauptbotschaft des ganzen Textes, vom behandelnden Arzt des syrischen Krankenhauses, Housam Adnan: Hier soll „der Welt“ ein schlechtes Gewissen gemacht werden. Am Schluss seines Textes wechselt er geschickt vom „wir“ zum „ihr“: „Wir“ sitzen alle in unseren warmen Häusern, aber „ihr“ habt sie getötet. Er zeigt mit dem Finger auf alle Menschen „dieser Erde“ (als ob die nicht genug eigene Probleme hätten) und nimmt sich selbst sprachlich fein zurück, indem er sich (und seine syrischen Landsleute) von aller Verantwortung ausnimmt. Dabei könnte man gerade ihn selbst fragen, warum er denn in dem „mehrere Kilometer“ entfernten Lager keine Hausbesuche gemacht hat. Es dürfte etwa drei bis fünf Kilometer entfernt gewesen sein, da der Vater zwei Stunden brauchte, dabei häufig rückwärts gegen den Wind ging. Warum hat sich der feine syrische Arzt nicht dort nach dem Gesundheitszustand der Bewohner erkundigt? Ärzte ohne Grenzen, vornehmlich aus westlichen, christlich geprägten Ländern, nehmen größere Distanzen auf sich, um arme Patienten in Krisengebieten aufzusuchen. Was ist außerdem mit den syrischen Ärzten, die nach Deutschland gekommen sind und hier gerne empfangen wurden, von deutschen sozialdemokratischen Kolonialherren, die deren gute Ausbildung lobten? Und die sich rühmen, gut ausgebildete Fachkräfte für lau bekommen zu haben (ähnlich wie früher kostenlose Rohstoffe aus den Kolonien). Warum kehren die nicht nach Syrien zurück und helfen dort? Warum bauen sie (wenn sie nicht Ärzte, sondern stattdessen Ingenieure sind) keine Häuser auf, in denen ihre Mitmenschen von damals nicht frieren und erfrieren müssen? Deutschland hat ihnen hier doch auch Häuser gebaut, warum tun sie nicht dasselbe für ihre Landsleute? Warum sind „wir“ an deren Schicksal schuld und nicht sie? Wann wurde das Propaganda-Foto aufgenommen? Das Kind ist noch eingewickelt. Hat der behandelnde Arzt (oder der Vater) mit seinem Handy erst ein Foto gemacht, bevor er den Herzschlag untersuchte, wie er schrieb? Dazu hätte man das Kind zum Teil entkleiden müssen. Soll das Weiße an der Decke Raureif sein oder Schnee, oder ist es Teil der Deckenfarbe? Dann jedenfalls wurde der weiße Teil der Decke so arrangiert, dass er den Eindruck von Raureif oder Schnee erzeugt, um das erfrorene Kind schön kalt aussehen zu lassen. Dazu dann eine Geschichte wie aus tausendundeiner Nacht, mit vielen Einzelheiten (dass der Vater stolpert, gegen den starken Wind rückwärts läuft, dass er zugefrorene Gräben und Schutt überqueren muss und natürlich auch mit „viel Emotion“ (sein Herz umarmte das Kind, Engelsgesicht).

Es ist nicht ausgeschlossen, dass Teile der Geschichte wahr sind, vielleicht sogar die ganze Geschichte. Wahr ist aber auch, dass wir in Deutschland nicht für alles Leid der Welt verantwortlich sind und dass wir uns dagegen verwahren, am Schicksal dieses kleinen Mädchens schuld zu sein. Das sind wir nicht und die implizierten Konsequenzen (nämlich: noch mehr Flüchtlinge von dort aufnehmen) lehnen wir auch deshalb mit aller Entschiedenheit ab!