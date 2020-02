PI-NEWS hat bereits ausführlich darüber berichtet, dass die Mayersche Buchhandelskette mit ihren mehr als 50 Filialen im Westen Deutschlands den neuen Spiegel-Bestseller von Gerhard Wisnewski „verheimlicht – vertuscht – vergessen 2020“ aus dem KOPP Verlag mit dreisten Lügenschildern boykottiert.

Das neue Jahrbuch von Gerhard Wisnewski „verheimlicht – vertuscht – vergessen 2020“ ist am 19. Dezember 2019 im Handel erschienen und bereits in der vierten Woche in der Spiegel-Bestsellerliste platziert. Unter den ersten zehn Plätzen – also entsprechend hochrangig platziert – war es in der Spiegel-Bestsellerliste (KW 4/2020) auf Platz 4, in der Spiegel-Bestsellerliste (KW 5/2020) wiederum auf Platz 4 und in der aktuell laufenden Spiegel-Bestsellerliste (KW 6/2020) ist es auf Rang 5 gelistet.

Dass bei einem Versandhändler solcher Größe Lieferschwierigkeiten bestehen, noch dazu bei einem selbst verlegten Buch wie dem von Gerhard Wisnewski „verheimlicht – vertuscht – vergessen 2020“, ist eher unwahrscheinlich. Dennoch hat die PI-NEWS-REDAKTION – der ausgewogenen Berichterstattung halber – beim KOPP Verlag diesbezüglich angefragt.

Die Antwort folgte prompt:

Zu keinem Zeitpunkt haben Lieferengpässe in Bezug auf das neue Jahrbuch „verheimlicht – vertuscht – vergessen 2020“ von Gerhard Wisnewski bestanden.

Und auch auf Nachfrage von den PI-NEWS-LESERN in den entsprechenden Filialen der Mayerschen Buchhandelskette wurde und wird stets mitgeteilt, dass das Buch bestellt und am nächsten Tag in Empfang genommen werden kann.

Das hindert die Verantwortlichen der Mayerschen Buchhandelskette mit ihren mehr als 50 Filialen im Westen Deutschlands jedoch nicht daran, ihre Kunden seit mehreren Wochen mit dreisten Lügenschildern zu täuschen, um ihren Boykott eines wohl aus ihrer Sicht unliebsamen Spiegel-Bestsellers zu vollziehen.

In der Filiale der Mayerschen Buchhandelskette in der Ruhrgebietsmetropole Essen am Rüttenscheider Stern sah die Spiegel-Bestsellerwand in der Bestsellerliste (KW 5/2020) so aus (PI-NEWS berichtete):

In der aktuell laufenden Spiegel-Bestsellerliste (KW 6/2020) ist das Jahrbuch von Gerhard Wisnewski auf Platz 5 gelistet. Das Lügenschild in dieser Mayerschen-Filiale ist jedoch dasselbe geblieben:

Und auch in der Filiale der Mayerschen Buchhandelskette in der Essener Innenstadt, nur wenige Kilometer weiter, ein ähnliches Bild:

Dort hat man die Schilder für Rang 4 und 5 direkt weggelassen. Den Wisnewski-Bestseller gleich mit. Ein Schelm, wer Boykott und Zensur dabei denkt!

Auf der Shop-Seite der Mayerschen Buchhandelskette im Internet ist das Buch nach wie vor sofort lieferbar:

Weiterhin erreichen die PI-NEWS-REDAKTION vermehrt Hinweise darauf, dass auch die mit Hauptsitz in Tübingen ansässige Buchhandelskette Osiander mit ihren mehr als siebzig Buchhandlungen in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz den Spiegel-Bestseller „verheimlicht – vertuscht – vergessen 2020“ in höchstwahrscheinlich sämtlichen Filialen boykottiert:

Besonders pikant: Geschäftsführer und Stiftungsvorstand der Osianderschen Buchhandlungen, Heinrich Riethmüller, hat sich jahrelang im Börsenverein des Dt. Buchhandels als Vorsteher der Vorstands für benachteiligte Autoren auf der ganzen Welt eingesetzt. Um entsprechende Hinweise und Lichtbilder wäre die PI-NEWS-Redaktion dankbar!

Wie durch einen breiten Bestseller-Boykott die Rangfolge der Spiegel-Bestsellerliste direkt beeinflusst/manipuliert wird:

Wenn wie im konkreten Fall, mehrere Hundert Buchhandlungen im gesamten Bundesgebiet einen Spiegel-Bestseller nicht entsprechend ausstellen bzw. zum Probelesen und/oder Verkauf anbieten, können die Verkaufsdaten der zur Rangfolge ermittelnden Verkaufsstellen nicht ordnungsgemäß erfasst werden, was zu Verschiebungen der Rangfolge führen kann. PI-NEWS hat darüber seinerzeit ausführlich berichtet.

Wir berichten weiter…

Erneute BITTE an die PI-NEWS-LESER:

Die PI-NEWS-REDAKTION würde sich auch weiterhin über die zahlreiche Zusendung geeigneter Lichtbilder sowie Name und Anschrift des Buchhändlers / der Buchhandlung an info@pi-news.net freuen – herzlichen DANK!