Von WOLFGANG HÜBNER | Was bislang nur als spaßiger Vorschlag im Netz kursierte, wird nun offenbar auch in höchsten AfD-Kreisen erwogen: Die Stimmabgaben der AfD-Fraktion im thüringischen Landtag für den Linken Bodo Ramelow bei der wohl bald anstehenden abermaligen Wahl des Ministerpräsidenten. Mit diesem politisch absurden Stimmverhalten soll Ramelows Wahl mit dem gleichen „Makel“ belastet werden wie zuvor die Wahl des Drei-Tage-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich von der FDP. Von diesem fragwürdigen parlamentarischen Verhalten ist gleichwohl entschieden abzuraten.

Die Gründe:

– Mit dem hervorragend geschlossen durchgeführten Manöver zur Wahl des FDP-Politikers Kemmerich („Anti-Höcke“, „Anti-AfD“) zum Ministerpräsidenten hat die AfD-Fraktion in Erfurt nicht nur die Landesfilialen von CDU und FDP, sondern auch und vor allem deren Bundesführungen in beispielloser Weise blamiert und bloß gestellt. Dieses Manöver war ein großer Erfolg der von Björn Höcke geführten AfD in Thüringen. Und das davon ausgelöste politische Erdbeben hat sich noch längst nicht beruhigt. Im Gegenteil: Die wirklichen Folgen kommen noch auf die selbsternannten „bürgerlichen“ Parteien zu – der AKK-Sturz war erst der Anfang.

– Das Erfurter AfD-Manöver entsprach völlig dem Versprechen der Partei, für eine Mehrheit zur Ablösung der Linkskoalition zu sorgen. Sie hat ihren Beitrag dazu geleistet, mehr kann sie derzeit nicht tun.

– Wenn es zu einer weiteren Ministerpräsidenten-Wahl kommt und Ramelow gewählt wird, dann müssen die Verantwortung dafür allein die Parteien tragen, die den gewählten FDP-Politiker Kemmerich auf Befehl von Berlin sofort haben fallen lassen. Mit diesem Makel sollen und müssen CDU und FDP in jede künftige Wahl gehen. Es ist übrigens noch nicht ausgemacht, ob die Merkel-CDU nicht genau an diesem Makel zerbrechen wird. Denn wer auch immer die AKK-Nachfolge antritt: Um eine Position zur Abgrenzung nach links und ganz links kommt keiner der CDU-Kandidaten herum.

– Parlamentarismus darf zumindest für die Alternative zum Kartell der etablierten Parteien keine Spaßvorstellung sein. Was kurzfristig von hohem satirischen Unterhaltungswert sein mag, kann langfristig zum ewigen Klotz am Bein werden. Und sowohl Ramelow als auch die ihm so zugeneigte Medienmeute wird sich von den AfD-Stimmen beim Jubel über den „richtigen“ Ministerpräsidenten nicht stören lassen. Wer das ernsthaft glaubt, ist naiv.

– Was aber am schwersten wiegt: Die AfD kann doch niemals akzeptieren, dass eine geheime parlamentarische Wahl, in der ihre Stimmen den Ausschlag für nichtlinke Mehrheiten geben, diese Wahl quasi automatisch ungültig machen. Sie würde das aber indirekt akzeptieren, wenn sie in Erfurt nun versuchen würde, die Ramelow-Wahl zu „belasten“, ohne sie realpolitisch ungültig machen zu können.

Fazit

Finger weg von dieser Spaß-Variante! Sollen sich CDU und FDP die Hände schmutzig machen bei der Inthronisierung des Paten der Linksextremen namens Ramelow. Die AfD hat ihren Wählern versprochen, ihre Stimmen für eine nichtlinke Mehrheit einzusetzen. Dieses Versprechen muss sie nun zum zweiten Male einlösen. CDU wie FDP werden noch einen hohen Preis dafür bezahlen müssen, sich in linke Hände zu begeben. Die AfD muss ernsthaft bleiben. Der Lohn dafür mag noch dauern, aber er wird nicht ausbleiben.

