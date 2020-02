Donald Trump triumphiert und mit ihm die Republikaner. Bei den US-Demokraten liegen die Nerven blank. Deren Staatsfregatte Nancy Pelosi (79), Chefin im Repräsentantenhaus, ließ sich am Schluss seiner Rede an die Nation dazu hinreißen, eine Kopie des Präsidenten-Manuskripts hinter seinem Rücken zu zerreißen (PI-NEWS berichtete). Der ebenso kindische wie respektlose Akt der Polit-Oma mitten in Trumps Schlussapplaus ist bisher wohl einmalig in der Geschichte der Kammer und wird in den deutschen Online-Medien als Endlosschleife gefeiert.

Nichts kann aber deutlicher definieren, wie es bei den US-Demokraten um Anspruch und Wirklichkeit bestellt ist, als was dieser Tage Schlag auf Schlag in Amerika vor aller Augen geführt wird. Umso mehr dringt auch deutlich ins Bewusstsein, wie halbseiden und einseitig deutsche Medien ihr Leserpublikum bisher informierten. Seit seiner Amtseinführung wird der amerikanische Präsident journalistisch in die Tonne getreten und das hohe Lied der elitären, politisch edlen und noblen Demokraten vom Schlage der Clintons, Obamas und Bidens gesungen.

Doch nun geht es fast täglich zu Lasten von Trumps politischen Gegnern, den Demokraten, und ihren Followern, dem elitären Establishment:

Impeachment kläglich gescheitert. Monatelang wurde das Menetekel von Trumps Amtsenthebung beschworen, in deutschen Nachrichtensendern meistens mit Schaum vor dem Mund. Erklärtes Ziel: Trumps zweite Amtszeit zu verhindern. Nach möglichen Verfehlungen von Joe Biden, dem Hauptherausforderer, in der Ukraine fragte kaum einer.

Die selbstverantwortliche Vorauswahl der US-Demokraten in Iowa für einen Präsidentschaftskandidaten war technisch, organisatorisch und politisch eine einzige Katastrophe. Mehr als peinlich: Mancher Kandidat erklärte sich selbst zum Sieger. Nach zwei Tagen immer noch keine endgültigen Ergebnisse im kleinsten US-Bundesstaat. Eindruck: die Demokraten im Land von Microsoft, Apple und Facebook können es einfach nicht.

Wie man es richtig macht, zeigten die Republikaner in Iowa: Trump ging unangefochten mit 96 Prozent als Präsidentschaftskandidat seiner Partei durch. Iowa gilt als Indikator für den Ausgang der Präsidentenwahl.

Vorläufiger peinlicher Höhepunkt war Pelosis Entgleisung. Während ihrer „Aktenvernichtung“ schaute sie demonstrativ Richtung Kameras, wohl um garantiert im Bild zu sein. Medien wie die Süddeutsche waren auch gleich mit der Relativierung zur Hand, Trump habe ihr vorher den Handschlag und damit den Respekt verweigert. Damit machten sie es nur schlimmer, denn offen gezeigte Rache bedeutet das Karriereende für einen Politiker. Man stelle sich vergleichsweise vor, ein Präsidiumsmitglied im Bundesparlament würde demonstrativ das Redemanuskript der Kanzlerin zerfleddern.

Donald Trump hat zweifellos einen Lauf. Die Wirtschaft brummt, die Arbeitslosenrate in den USA befindet sich auf einem 50-Jahres-Tief und eine Trendwende ist nicht absehbar. Trump hat geliefert. Seiner Wiederwahl Ende 2020 steht (bisher) nichts im Wege. (RB)