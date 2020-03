Von AKIF PIRINCCI | Es gibt bei den Befürwortern der illegalen Massenmigration eine strenge Hierarchie. Diese ist tafelbergförmig aufgebaut. Ganz oben stehen Figuren, die Zugang zu Mainstreammedien und zum Staatsfunk besitzen.

Eine kaum zu unterschätzende Rolle spielen in dieser Ebene jene Pseudo-Experten in komplett mit Steuergeld finanzierten Blabla-Instituten, die den Links-Staat hofieren, die Flutung des eigenen Landes mit ungebildeten, vornehmlich islamischen Fremden quasi als einen religiös-bußfertigen Akt zelebrieren, sie völlig wahrheitswidrig als wirtschaftlichen Gewinn für die Indigenen propagieren und konstant dazu beitragen, daß das Thema Fremdenfeindlichkeit als eine alles beherrschende Zwangsneurose und moralischer Ohrwurm der Deutschen in der Dauerschleife läuft.

Diese sogenannten Migrationsforscher, Integrations-Koryphäen und Gegen-Rechts-Absahner sind die Folge der Akademisierung des Nachwuchses auf Teufel komm raus der 90er und Nullerjahre, als man in der Bildungspolitik glaubte, ein Idiot hört auf, ein Idiot zu sein, wenn er ein studierter Idiot geworden sei. So explodierten die Geschwätzwissenschaften und spuckten eine Unzahl von überflüssigen Schwätzern aus, die natürlich, weil sie eben zur Wohlstandsmehrung nicht taugen, vom Staat fürs gutmenschliche Scheiße-Reden ein ordentliches Gehalt verlangten – und es bekamen.

Durch diese inflationäre Akademisierung entstand gleichzeitig eine Fake-Mittelschicht, die sich von der aus Handwerkern, Kleinunternehmern, Kunstgewerblern, Ladeninhabern, Händlern, Facharbeitern usw. bestehenden echten Mittelschicht grundlegend unterschied.

Im Gegensatz zur Ersteren nämlich besaß sie kein eigenes und durch die Erfahrung wirtschaftlicher Härten natürlich gewachsenes Moral-Konzept und kein gesellschaftliches Verantwortungsbewußtsein, sondern nur eine wertlose, abnormale und völlig weltfremde Hyper-Moral. Mit dieser schindeten sie Eindruck bei der sie fütternden Hand, die ihrerseits vom grün-linken Zeitgeist drangsaliert wurde und wird. Beide, sowohl die Fake-Mittelschicht als auch der staatliche Zahlmeister für diese funktionieren als Perpetuum mobile in einer physikalischen Parallelwelt, wo hehre Worte alles gelten und in ihre Logik dieses Alles nix kostet.

Normalerweise kennt diese Leute keine Sau, doch urplötzlich, geradezu hinterrücks hocken sie professoral und in Denker- und Mahner-Pose in Talk-Shows und schwören Stein und Bein, daß die Folgen irgendwelcher vom religiösen Irresein befeuerten, wegen des niedrigen Durchschnitts-IQs unausweichlichen und durch einen suizidalen Ficktrieb zu Bevölkerungsexplosionen führenden Konflikte am Arsch der Welt uns allen Ernstes etwas anzugehen hätten, ja, daß wir dafür die Verantwortung trügen.

Die Mehrheit der Deutschen glaubt diesen arschgesichtigen Steuergeldsäufern, nicht wissend, daß sie für deren schicke Altbau-Wohnungen und Luxusnutten jeden Tag arbeiten gehen, und uninformiert darüber, daß deren Moral-Geseire unmittelbar mit ihrem eigenen miserablen Lebensstandard zusammenhängt.

In der gleichen Spitzenebene befinden sich Staatskünstler, sozusagen die Jubelperser einer jeder Regierungslinie und in jeder Epoche, die im deutschen Kulturbetrieb zu 90 Prozent von staatlichen Almosen wie vom Staatsfunk, von der Filmförderung, Theater-Subventionen, von Literaturpreisen und -stipendien usw. abhängig sind. Alles kleine Heinz Rühmanns, die jedem Regime den Schwanz lutschen würden, solange sie für ihre ebärmlichen Possen bezahlt werden und mit wahren Meistern ihres Fachs in der freien Kulturwirtschaft nicht konkurrieren müssen.

Desweiteren Medien- und Kirchenleute, welche mehrheitlich zur eigenen moralischen Überhöhung und weil es sie nix kostet ihre Menschlichkeit dadurch zur Schau stellen, indem sie ihre eigenen Landsleute teils in psychopathischer, teils in höhnender Manier entmenschlichen und die edle Regung der Menschenliebe ausschließlich, wenn auch nur mit dem Maul, bei irgendwelchen Dahergelaufenen aus aller Welt ausleben.

Hierbei helfen ihnen vorformulierte Sprachschablonen aus dem grün-links versifften Lager, die mit der Realität der menschlichen Natur nichts zu tun haben bzw. den Gesamtcharakter einer Ethnie, das bedenkliche bis tödliche Selbstverständnis von bestimmten Religionen und die kulturelle Stagnation, genauer die Rückschrittlichkeit gewisser Erdteile völlig ausblenden.

Auf der gleichen Stufe folgt danach das Fußvolk niederer Akademiker aus den urbanen Milieus, fast zur Gänze in Beamten- oder beamtenähnlichen Verhältnissen tätig, also ebenfalls komplett aus dem Steuergeld-Trog Saufende. Diese sind sozusagen die stets nickenden Gesinnungsroboter des beständigen Herbeisehnens der ins Land einstürzenden Ausländerfluten. Denn sie sind in Wahrheit gar nicht mit dem Herzen dabei, können es auch gar nicht sein, weil sie real in einer geschützten Blase weilen.

Diese Blase setzt sich zusammen aus geistigem und sozialem Inzest in ihren Fake-Mittelschicht-Milieus, völlig abgehobenen Sorgen um anvisierte “touristenfreie” Urlaubsorte, aus weltbewegendem Streß wegen des Auslandstudiums ihres Nachwuchses und aus Weinverkostungen in Tirol. Wenn sie überhaupt einem Migrationshintergründigen begegnen, dann entweder als ihre Putze oder spiegelbildlich zu ihnen selbst als beamtetes oder halb-beamtetes Objekt mit drolligem Akzent.

Trotzdem stehen sie ganz oben auf der Hitparade der Vielfalts-Marktschreier, da sie solcherweise programmiert sind, daß sie für die Öffentlichkeit auf Knopfdruck ihre Jeder-ist-ein-Ausländer-und-Open-Borders-Phrasen blind herunterbeten können, ohne daß jemand nachhaken und je fragen würde, was so ein saturierter Staatsbüttel mit dem ganzen Scheiß überhaupt am Hut hätte.

Selbstverständlich befinden sich an der Spitze auch die Profiteure der Ausländer-Industrie und die tausenderlei NGOs in Sachen Asyl- und Flüchtlings-Gedöns, also die Hauptfresser des deutschen Staatsbudgets. Sie müssen jedoch gar nicht mehr ihre nutzlose und sehr kostspielige Existenz begründen, weil sie davon ausgehen, und zwar zu Recht, daß die oben genannte Klientel die Drecks- bzw. Propaganda-Arbeit schon intensiv genug in die Köpfe der Allgemeinheit penetriert hat und sie nur noch als supergute Dienstleister der bereits allumfänglich akzeptierten Umvolkung auftreten können. Danach folgen die üblichen Verdächtigen.

Allerdings ist auf diesem Immer-herein-spaziert-Olymp immer noch nicht die wichtigste und tonangebende Gruppe erwähnt, die den lautesten Umvolkungs-Marsch bläst. Nämlich die GRÜNEN und ihr großes Umfeld, auch im inspirierenden Sinne.

Die GRÜNEN möchte ich in diesem Zusammenhang jedoch nicht als eine politische Partei bezeichnen, weil sie im Kerne nicht an Politik, also an einer vernunftgeleiteten Gesellschaftsgestaltung interessiert sind, sondern sektiererische Ideen und Verschwörungstheorien aus Freak-Wissenschaften, schöngefärbte kommunistische Sagen und Legenden und moderne Heilslehren übernehmen und diese irgendwie, irgendwo als sozialen Fortschritt und rundumerneuerte Bürgerlichkeit ausgeben.

Beispiele hierfür sind der physikalisch unmögliche und extrem teure erneuerbare Energieschwindel, die 99 Prozent der Bevölkerung nicht betreffende und 100 Prozent der Irren betreffende Gender-Kacke, die wahnhafte Überhöhung des weiblichen Geschlechts oder der frei erfundene Klima-Schwachsinn.

Vor allem aber sind die GRÜNEN die Erfinder der Ausländervergottung. Dabei ist es ihnen sogar das Kunststück gelungen, ohne Argumente weite Teile der deutschen Bevölkerung glauben zu machen, daß ein Leben in diesem Land ohne die Brachial-Überfremdung ein sinnloses sei. Denn wenn man sie fragt, wozu das Ganze gut sein soll, lügen sie nicht einmal etwas von wirtschaftlichen Vorteilen, sondern schwärmen von den Wonnen der orientalischen Küche.

(Weiterlesen bei der-kleine-akif.de / Teil 1 findet sich hier, Teil 3 folgt in Kürze)