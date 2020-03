Von WOLFGANG HÜBNER | Nach dem „Oma ist eine Umweltsau“-Skandal hat die ARD in ihrer Jugendwelle „Funk“ mit einem menschenverachtenden Videokommentar zur Corona-Pandemie einen weiteren Tiefpunkt der skrupellosen Hetze gegen alte und kranke Menschen verbreitet: In dem gut zweiminütigen Video (siehe oben) des sogenannten „Bohemian Browser Ballett“ des Autors und Darstellers Christian Brandes, der sich den Künstlernamen „Schlecky Silberstein“ zugelegt hat, wird ein zynisches Loblied (!) auf die Pandemie gesungen.

Das Corona-Virus sei fair, denn „es rafft die Alten dahin, aber die Jungen überstehen diese Infektion nahezu mühelos. Das ist nur gerecht, hat doch die Generation 65+ diesen Planeten in den letzten fünfzig Jahren voll gegen die Wand gefahren.“ Brandes zufolge gebe es sowieso „Viel zu viele von uns“. Für den ARD-Agitator sind die verheerenden, für viele Menschen auf der Welt existenzbedrohenden wirtschaftlichen Folgen des „Turbokapitalismus“ sehr positiv: „Eine bessere Nachricht gibt es doch gar nicht für diesen Planeten“.

Gehetzt wird von Brandes auch in übelster Weise gegen die an „Überfettung“ leidende USA. Über Brandes heißt es im aktuellen Wikipedia-Eintrag: „Seit 2016 arbeitet er als Head-Autor des Formats Bohemian Browser Ballett, das vom Medienangebot funk in Auftrag gegeben wurde. Bekannte Arbeiten umfassen Lauf, dicke Sau, Das Arier-Reservat, Degentrifizierung und Masters of Germany. Die Show versteht sich selbst als „linksgrünversiffter Stachel im Arsch der Revolutionäre“. Noch Fragen?

Selbstverständlich tarnen Brandes und die für diesen Angriff auf die Menschenwürde von Millionen Menschen Verantwortlichen bei der ARD das Video als „Satire“. Gleichwohl sind die zwei Minuten ununterbrochene Volksverhetzung der widerlichsten Art. Denn dieses für junge, beeinflussbare Medienkonsumenten produzierte Machwerk ist weder lustig noch satirisch. Es ist schlichtweg kriminell und muss einschneidende Folgen für Brandes und die ARD-Verantwortlichen haben.

