Von DR. VIKTOR HEESE | Das sind völlig neue Töne, die wir von Altmaier und Scholz hören? „Geld haben wir genügend!“, „Wir müssen klotzen, nicht kleckern!“, „Unbegrenzte Kredite für jedermann!“, „Im Notfall gibt es auch Verstaatlichungen“, „Kein Arbeitsplatz wird wegen Corona verloren gehen“. Glaubt man den beiden Machern wäre es gelacht, wenn wir Corona nicht unter Kontrolle bekämen. Wo bleibt aber Plan B (worst Case-Szenario), den ein seriöser Kaufmann bei jedem Rettungsplan aufstellen sollte, falls es doch schief geht. Und es wird schief gehen. Beim genauen Hinschauen erweist sich nämlich das Rezept der Vorzeige-Merkelisten als Durchhalteparole und trägt viele kommunistische Gedankenzüge.

Begründung 1: Was nichts kostet, wird nicht wirken – Geld ist keine wirksame Medizin mehr wie früher

Die Börse meint, „die Pferde wollen nicht saufen“, wenn der Markt trotz Liquiditätsspritzen aus dem Crash nicht herauswill. Das liegt an der Wertlosigkeit des Geldes, das auch Grund für das Versagen staatlicher Konjunkturprogramme ist.

Das geht so: Die EZB schafft seit Jahren unbegrenzt Geld, wenn sie für Billionen Staatsanleihen kauft. Die einzige Sicherheit dafür ist die Buchforderung an den maroden Schuldner. Früher war Geld ein rares Gut, es hatte einen Seltenheitspreis, weil Zentralbanken für neues Geld echte Sicherheiten (Wertpapiere, Handelswechsel) stellen mussten. Gab es keine Sicherheiten, platzten Neuemissionen und Kreditwünsche, es gab kein neues Geld.

Die staatliche Konjunkturmedizin mithilfe des Geldes gibt es seit 80 Jahren (Keynes) in zwei Varianten, als Liquiditätsspritze über Kredite (Geldpolitik) und als Konjunkturprogramme (Staatsaufträge). Erst wird die erste ausprobiert, dann die zweite. Wenn auch diese versagt, ist man mit dem Latein am Ende. Denn das Mittel wirkt nur, wenn eine ausfallende Nachfrage, nicht aber der Produktionsausfall, die Krisenursache ist.

In diesem Kontext fällt uns auf: Das obige Duo sprach nur von Liquiditätshilfen, nicht von Staatsaufträgen. Warum dieses Placebo unwirksam bleibt, wird unten erklärt.

Begründung 2: Produktionsstillstand lässt sich mit Geld nicht beheben

Heute haben wir mit Corona keine Banken- und Finanz-, sondern eine realwirtschaftliche Krise. Diese ist leider nichts Neues in der Wirtschaftsgeschichte. Sie war in kommunistischen Planwirtschaften des Ostblocks Jahrzehnte lang der Dauerzustand. Die armen Kommunisten versuchten vergeblich die Wirtschaft mit „Dauerreformen“ (Gequassel von Effektivität) zu animieren. Geld- und fiskalpolitische Rezepte kannte man nicht, nur eine Planwirtschaft.

Anders als 2008/2009 gilt es heute auch nicht, die Bilanzlöcher der Banken mit neuem Geld zu stopfen, sondern die Produktion wieder in Gang zu bringen. Das Zauberwort lautet nicht „Rettungsschirm“, sondern „Lieferkette“. Denn die Unterbrechung der letzten verursacht „negative“ Domino-Effekte, selbst wenn die Wirtschaftsobjekte finanziell gesund wären. Zuguterletzt fällt da noch krankheitsbedingt der Produktionsfaktor Mensch aus. Wie man aus solcher Krise herauskommt, muss noch ausprobiert werden. Mit Geld- und Fiskalpolitik lässt sie sich aber auf keinen Fall bekämpfen.

Weiter aufgepasst: Auch von der kommunistischen Verstaatlichungsidee sprach das Duo! Als ob diese Produktionsausfälle ersetzen wird? Die Debatte im roten Berlin um die Wohnungsenteignung lässt grüßen. Pseudoökonomie pur. Im Ostblock war so gut wie alles verstaatlicht und es funktionierte wirtschaftlich so gut wie nichts.

Begründung 3: Vertrauensschwund und Leistungsprinzip ade – warum noch arbeiten, wenn doch Geld da ist?

Behauptete nicht der Erfinder staatlicher Konjunkturprogramme, wenn der Staat beim Nachfrageausfall massiv einspringt, geht es aufwärts. Analog könnte man heute sagen: Nimmt sich Berlin, nachdem die Liquiditätsspritzen versagt haben, endlich der maroden Infrastruktur an, haben die Leute wieder Einkommen und es kommt zu den „positiven Domino-Effekten“.

Dieser verlockende Mechanismus bleibt bedauerlicherweise außer Kraft, wenn kein Vertrauen der Konsumenten und Investoren in die Wirksamkeit der „Rettungsprogramme“ vorliegt. Wäre es so einfach, könnte man die Leute sofort mit Geld beschenken, ohne sie erst zur Arbeit schicken. So wie es einst US-Notenbankchef Ben Bernanke vorschlug, die Dollars aus dem Helikopter unter die Leute zu verstreuen. Geld kostet ja nichts! Es muss aber ausgegeben werden, sonst stockt die Konjunktur.

In Deutschland ist die Absturzgefahr noch größer als in anderen Ländern, wenn der fleißige Michel plötzlich faul wird. Bekommt er doch pausenlos beste Beispiele wie Migrant Ali ohne Mühe und Not im „Transferleistungsparadies“ – ganz wie im Kommunismus – nicht schlechter dasteht als jeder Malocher. Dauert die Krise lange genug, besteht die Gefahr, dass Michel sich mit dem „Faulheitsvirus“ ansteckt. Über die kommunistische Arbeitsmoral wurden in der Vergangenheit hunderte von Büchern geschrieben.

So schnell wird das wohl nicht passieren. Der brave Michel könnte aber die Retter Altmaier und Scholz im anderen Punkt enttäuschen. Er wäre zu verdächtigen, das ihm geschenkte Geld aus Angst, dass es schlimmer kommt, konjunkturwidrig unter dem Kopfkissen zu verstecken. Aus einer Konsumankurbelung durch Supermarktkäufe wäre dann nichts. Michel würde das Geld auch eher sparen als in den Urlaub fliegen – wo lässt man ihn aber noch herein! – und keinen Beitrag zur Rettung der kränkelnden Lufthansa leisten.

Fazit

Würde die staatliche KfW-Bank mit Liquiditätsspritzen Deutschland vor Corona retten, sind Altmaier & Scholz unbedingt für den Wirtschaftsnobelpreis vorzuschlagen. Auch wenn die Menschen geheilt werden, wird die Wirtschaftskrise andauern!

Dr. Viktor Heese ist Dozent und Fachbuchautor. Spezialisiert hat er sich auf dem Gebiet der Börsen und Banken. Für Börsenanfänger hat er das Buch „Fundamental- versus Charttheorie. Methoden der Aktienbewertung im Vergleich“ (Springer 2015) verfasst. Er betreibt die Blogs prawda24.com und finanzer.eu und gibt den Börsenbrief „Der Zinsdetektiv“ heraus. Heese kommt aus Masuren und lebt seit über 40 Jahren in Köln. Kontakt: heese1@t-online.de.