Von WOLFGANG HÜBNER | Es gibt derzeit weit wichtigere Probleme als die kleinen Turbulenzen in der Fußball-Bundesliga. Aber auch die haben einiges sichtbar gemacht, was die vielen Nutznießer des liebsten deutschen Ablenkungsspektakels gar nicht so gerne enthüllt sehen wollen.

Zwar sind selbstverständlich die Beschimpfungen des Milliardärs und Hoffenheim-Mäzens Dietmar Hopp widerlich und dumm, zumal von Fans des mit Abstand reichsten deutschen Klubs. Aber das, was sich am Samstag im Stadion des Hopp-Vereins zugetragen hat, ist nichts weniger als ein sozialer Konflikt, der den aalglatten politischen und wirtschaftlichen Fußballprofiteuren deutlich macht, ihre ansonsten gehätschelten „Ultras“ nicht vollständig im Griff zu haben.

Denn auch wenn alles und durchaus erfolgreich versucht wird, gerade die fanatischsten und am besten organisierten Fans der Vereine politisch für „Diversität“ und gegen „Rassismus“ zu instrumentalisieren, so bleibt doch ein tiefer Abgrund zwischen den spielenden Multimillionären und mitkassierenden Personal des Milliardengeschäfts Bundesliga einerseits, den Gering- und Normalverdienern in den Stadionkurven andererseits.

Letztere sorgen zwar für Stimmung und bunte Choreographie in den Stadien, aber darauf sollen sie sich auch beschränken. Mit einer Ausnahme: Sie sollen notfalls bereit sein, ihre überschüssigen Energien auch außerhalb der Stadien gegen jene zu wenden, die als „Rechte“ denunziert werden.

Niemand unter den Akteuren der Bundesliga betreibt diese Hetze so entschieden wie der Freiburger Trainer Christian Streich, den die FAZ in der Print-Ausgabe vom 2. März 2020 als „Furchtlosen Vorkämpfer“ feiert, weil Streich fordere, Fußball sei auch politisch. Da stört natürlich nicht, dass Streich ein systemkonformer Wirrkopf ist, der ausgrechnet im Blick auf die Ereignisse beim Spiel Hoffenheim gegen Bayern München sagt: „Wir sind in schwierigen Zeiten, wir haben einen Rechtsruck, der bedenklich ist in ganz Europa“.

Der keineswegs unpopuläre badische Warner hat offenbar überhaupt nicht verstanden, was keineswegs allein die „Ultras“ von Bayern oder Dortmund umtreibt – nämlich, wenngleich in verkrampfter und vulgärer Weise, sozialer Protest gegen die Wohlhabenden, Prominenten und Privilegierten. Wer die ganze Woche über malocht, um die Eintrittskarten kaufen und zu Auswärtsspielen reisen zu können, dazu auch noch Heerscharen von Sozialmigranten finanzieren muss – der muss halt seine Aggressionen irgendwo loswerden. Doch in fast allen Profimannschaften herrscht inzwischen so viel Diversität der Nationalitäten, Ethnien und Hautfarben, dass kein „Ultra“ es mehr wagen kann, diese Entwicklung in Frage zu stellen.

Da jedoch auch die eingeschworensten Fans (noch) nicht bereit sind, für die Multimillionäre auf dem Rasen und in den VIP-Logen einfach nur die willigen Tanzbären zu spielen, brauchen sie Feindbilder zum Abreagieren. Dazu sich ausgerechnet den verdienstvollen Unternehmer Dietmar Hopp ausgewählt zu haben, ist so bedauerlich wie sicherlich ungerecht.

Es wäre zweifellos viel besser, die Fans würden sich kritisch mit den Streichs, Rummenigges oder mit dem grünen Merkel-Freund Jogi Löw beschäftigen. Diese drei und noch viele mehr verlangen nämlich von ihren Stimmungsmachern in den Stadien nicht nur Kohle für ihre astronomisch hohen Gagen, sondern auch noch strikte politische Konformität im Sinne linksliberal-grüner Korrektheit. Irgendwie gut, dass das noch immer nicht ganz gelingt, nicht mal bei den linken „Ultras“.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar.