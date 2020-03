Björn Höcke tritt heute Mittag in Thüringen als Ministerpräsidentenkandidat der AfD gegen den linken Bodo Ramelow an (ab 14 Uhr LIVE hier auf PI-NEWS) – und ist damit wieder in aller Munde. Diesen Umstand nutzt Trittbrettfahrer Uwe Becker von der CDU-Hessen jetzt aus.

Becker ist Kämmerer der Stadt Frankfurt und Beauftragter der hessischen Landesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen den Antisemitismus. Vermutlich hat er da in seiner Stadt alle Hände voll zu tun. Trotzdem liest er nebenbei noch, zuletzt wohl Björn Höckes Gesprächsband „Nie zweimal in denselben Fluß“.

Pünktlich zur Neuauflage der Thüringer Ministerpräsidentenwahl hat Uwe Becker nun aus seinem Lektüreerlebnis ein Lektüreergebnis formuliert, vermutlich um diejenigen CDU-Abgeordneten in Erfurt zu warnen, die vielleicht doch damit liebäugeln, Höcke bei der Wahl zum Ministerpräsidenten ihre Stimme zu geben (und davon soll es manche geben) – nur so aus Provokation.

Becker will nun Höckes Buch auf den Index jugendgefährdender Schriften setzen lassen. Das Buch, so Becker, diffamiere nämlich die freiheitlich-demokratische Ordnung in Deutschland „und atmet von der ersten bis zur letzten Seite den Faschismus“ aus. „Es vermittelt auch durch seine hochgradig suggestive Interviewführung ein verächtlich gemachtes Bild unseres Landes, fördert den Rassismus und kann dadurch junge Menschen verstören und sie auf neo-faschistische Irrwege leiten.“

Becker kündigte an, nun an die zuständigen Stellen heranzutreten, um sich für eine notwendige Indizierung des Buches von Höcke einzusetzen. Dies würde bedeuten, dass das Buch nicht mehr an Minderjährige verkauft werden dürfe.

Es ist eben so in Mediendemokratien: Jeder will eine Schlagzeile generieren, und diesmal ist es eben ein Becker, der den Namen Höcke nutzt, um endlich einmal wieder in der Zeitung erwähnt zu werden. Brav, danke, setzen.

Was gibt es zu Höckes Buch zu sagen? Es verkauft sich besser und ist interessanter als alles, was Uwe Becker je zu Papier bringen könnte. Es ist ein ehrlicher, ausführlicher, eben nicht „hochgradig suggestiv“ geführter Gesprächsband. Derzeit wird nachgedruckt, das Buch sollte Ende der Woche wieder lieferbar sein.

