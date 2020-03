Von WOLFGANG HÜBNER | Tiefer politischer Einschnitt in der Geschichte der Bundesrepublik: In Erfurt haben CDU und FDP nach Anweisung ihrer Bundeszentralen dem Kandidaten der Gulag-Partei Bodo Ramelow (SED) die erneute Wahl zum thüringischen Ministerpräsidenten aktiv ermöglicht (PI-NEWS berichtete LIVE). Denn die feigen Enthaltungen der Abgeordneten beider früher bürgerlicher Parteien im dritten Wahlgang waren tatsächlich keine Enthaltungen, sondern faktische Stimmen FÜR Ramelow.

Die Fraktion der AfD mit ihrem Vorsitzenden Björn Höcke hat sich in allen drei Wahlgängen vorbildlich geschlossen und konsequent verhalten. Es war nur die AfD, die dem Erbe von Adenauer, Erhard, Kohl und Genscher an diesem 4. März 2020 ihre Ehre erwiesen haben. Und es ist die Schande von Merkel und Lindner, die mit diesem Datum historisch verbunden bleiben wird.

Es bleibt auch festzuhalten, dass die Fraktionen von SPD und Grünen sich als unbegrenzt willig erwiesen haben, hinter den SED-Genossen zu marschieren. Sowohl CDU und FDP wie auch SPD und Grüne in Erfurt und Berlin haben gewusst, welche symbolische und faktische Bedeutung diese Wahl hat – sie haben bewusst diese Entscheidung getroffen.

Damit haben sie die AfD trotz aller Widersprüche und Schwächen dieser Partei zur einzigen bürgerlichen Kraft gemacht, der bei Wahlen von bürgerlichen Wählern vertraut werden kann. Diese Tatsache wird künftig von nicht zu unterschätzender Bedeutung sein.

SED-Ramelow hat Höcke den Handschlag nach der Wahl verweigert. Darüber kann der am meisten diffamierte Politiker Deutschlands in Zeiten des Corona-Virus nur froh sein. Allerdings hat der Kandidat der Partei, die derzeit noch zwischen den postrevolutionären Maßnahmen von Massenexekutionen oder Arbeitsvernichtungslagern schwankt, mit dieser Verweigerung bewiesen, wes Ungeistes Geselle er trotz vorgespielter Seriosität doch ist.

Hingegen hat Höcke in dem Thüringer Drama erheblich an Statur gewonnen. Es war völlig richtig von ihm, in den ersten beiden Wahlgängen als Gegenkandidat anzutreten und darauf im dritten Wahlgang zu verzichten, um das Abstimmungsverhalten von CDU und FDP noch deutlicher zu machen. Und selbstverständlich war es richtig von der AfD-Fraktion, die unsinnige Provokation zu unterlassen, Ramelow zu wählen, um ihn in moralische Bedrängnis zu bringen. Leute wie Ramelow haben keine andere als die kommunistische Moral, die gegen alle Feinde keine Hemmnisse kennt.

Die wahre Regisseurin und Betreiberin des SED-Erfolgs in Erfurt sitzt aber nicht dort, sondern die ehemalige FDJ-Streberin Angela Merkel thront im Bundeskanzleramt. Ihre Freude über das Wahlergebnis ist kein Geheimnis. Wie sagte doch Willy Brandt einst so richtig: „Jetzt kommt zusammen, was zusammen gehört!“

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar.