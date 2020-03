Von JOHANNES DANIELS | Seit ihrem Besuch in verschiedenen Forschungs- und Industriezentren im Corona-Epizentrum Wuhan im September 2019 scheint die Bundeskanzlerin von einem krassen Virus befallen zu sein und hat nun möglicherweise endgültig den Verstand verloren. Der Verfall zeichnete sich bei verschiedenen psychosomatischen „Zitterattacken“ beim Abspielen der Deutschen Nationalhymne im Herbst bereits hinlänglich ab.

In einem weiteren Anflug von unvorstellbarer Verantwortungslosigkeit gegenüber der deutschen Bevölkerung blockiert die Blutraute weiterhin hartnäckig „harte Grenzkontrollen“ (PI-NEWS berichtete am Samstag) und insistiert auch im Angesicht qualvoll Sterbender und tausender verzweifelter Corona-Infizierter noch als „Kanzlerin der offenen Grenzen“ in die Geschichte einzugehen. Immer noch kommen weit mehr als 10.000 illegale Migranten aus Hochrisikogebieten pro Monat über die nach Deutschland hin offenen Grenzen und landen täglich China Air-Maschinen in den größten deutschen Städten. Darüber hinaus lieferte die Bundesregierung tonnenweise Atemmasken und Desinfektionsmaterial „aus humanitären Gründen“ in die Volksrepublik China. Mit purer Absicht?

Unter anderem „Uiguren“ aus China

Nicht alles, was die Millionen „Geflüchteten“ und „geschenkten Menschen“ zu uns bringen, ist wertvoller als Gold. Manches ist so wertvoll wie eine Deutsche Bank-Aktie im Lichte des derzeit beginnenden „Größten Crash aller Zeiten“: Am Freitag sind bereits „fünf neu angekommene Asylbewerber“ im Heidelberger Ankunftszentrum Patrick-Henry-Village positiv auf Covid-19 getestet worden. Das teilte das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg mit. Aber auch in anderen „Flüchtlings-Residenzen“ sind erste Covid-19-Infektions-Fälle bekannt geworden: Beispielsweise im Karlsruher Flüchtlingheim LEA, wie der Oberbürgermeister Frank Mentrup bei einer Sondersitzung am Freitag erst auf Anfrage bekannt gab. Die Mainstreammedien berichten darüber: Nichts.

Der stellvertretende Baden-Württembergische Ministerpräsident, Innenminister und Schäuble-Schwiegersohn Thomas Strobl, CDU, will nun voraussichtlich „alle geflüchtete Personen, die in Deutschland ankommen, auf das Coronavirus testen lassen“. Deshalb sei es wichtig, alles zu tun, was möglich ist, „um Corona-Infektionen in Erstaufnahmeeinrichtungen zu identifizieren und zu isolieren und eine mögliche Ausbreitung zu unterbinden“, so Strobl.

Bei dem Infektionsträger in der Heidelberger Unterkunft handelt es sich unter anderem um einen Asylbewerber, der sich seit dem 9. März im PHV befindet, besser gesagt um einen 48-jährigen „chinesischen Flüchtling“ (islamischer Uigure), der in Begleitung eines 2-jährigen Kindes angekommen ist. Bei seiner Ankunft habe man keine Anzeichen auf eine Erkrankung festgestellt. Erst durch einen Test ist die Erkrankung bekannt geworden. Der „Asylbewerber“ wurde innerhalb des Ankunftszentrums in Heidelberg in ein Quarantänegebäude verlegt. Unterdessen ist die Zahl der Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg auf 569 gestiegen – mit drei Todesopfern – Stand Samstag.

Bislang dementierte die Pressestelle des Regierungspräsidiums durch „Geflüchtete“ eingeschleppte Infektionen und „versichert auf Nachfrage, dass dies nicht stimme und das bislang kein Bewohner erkrankt sei“. Kurz darauf wurde ein Testlabor in der Heidelberger Sammelunterkunft eingerichtet. In einem Dokument des Ministeriums heißt es, dass ein Ausbruch in einer Massenunterkunft mit Mehrbettzimmer kaum beherrschbar sei. Allein in Heidelberg leben rund 1.300 Flüchtlinge im Patrick-Henry-Village: „Viele der Flüchtlinge kommen über Norditalien oder Südtirol nach Deutschland, diese Gebiet gelten laut dem Robert-Koch-Institut als Hochrisikogebiete. Insbesondere die „Grünen“, die in Baden-Württemberg die Regierungsmehrheit stellen, verwehrten sich bislang gegen zwangsweise Tests von neu angekommenen „Schutzbedürftigen“, allen voran Sozialminister Manfred Lucha (Grüne).

Sicherheitsrisiko Bundesregierung: offene Grenzen und Aufnahme neuer Flüchtlinge!

Derzeit ist die rot-schwarze Bundesregierung komplett zerstritten „bei der Frage, ob die Ausbreitung des Coronavirus durch die vorübergehende Wiedereinführung von bundesweiten Grenzkontrollen verlangsamt werden kann“. Diese drastische Maßnahme ist im sogenannten „Schengen-Codex“ explizit vorgesehen. Horst Drehhofer, CSU, ordnete am Freitag bereits „intensivierte Kontrollen“ an allen Binnengrenzen an. Allerdings nimmt ihn ohne ausdrücklichen „Ordre-de-Mutti“ keiner mehr ernst.

Noch verantwortungsvolle Sicherheitskreise befürchten jetzt, dass durch die weiterhin völlig unkontrollierten Fluchtbewegungen nicht nur aus Syrien, Afghanistan und der Türkei, sondern vor allem auch aus dem Iran und dem uigurischen West-China das Corona-Erkrankungs-Risiko in Deutschland drastisch steigen könnte, weil die illegale Einreise nach wie vor nicht gestoppt ist und eine Infektion etwa in einer Erstaufnahme-Einrichtung nicht zu beherrschen wäre. Bundesinnenminister Seehofer geht derzeit von „offiziell 10.000 Ankünften“ pro Monat aus, Bundeskanzlerin Angela Merkel will aber gerade Personen aus Krisenstaaten nicht an der deutschen Grenze zurückweisen lassen.

„HUST“: Wo alles begann: Merkel in Wuhan

Bereits im September, nur wenige Wochen vor dem Ausbruch des Corona-Virus auf einem chinesischen „Spezialitätenmarkt“ durch dorthin wohl verkaufte Versuchstiere aus dem in China führenden Gen-Versuchs-Labor „Wuhan Institute of Virology“ besuchte die Bundeskanzlerin die Ursprungsstadt der größten Todes-Pandemie seit exakt 100 Jahren und nahm die Ehrendoktorwürde der „Huazhong University of Science and Technology“ (mit dem respiratorischen Akronym HUST) entgegen. Sie referierte über Klimaschutz und „Meinungsfreiheit“ in Deutschland. Ein Forschungsschwerpunkt der Universität ist die „internationale Gen- und Biomedizin“. (sic!)

Auf dem Weg zur Universität ließ sie die Kolonne auf einer großen Brücke halten – die so lange für den Verkehr gesperrt wurde – und stieg aus, wie die FAZ majestätshuldigend berichtete: „Sie wollte die Stelle sehen, an der Mao Zedong im Alter von 73 Jahren über den Fluss schwamm, um seinen Machtanspruch zu demonstrieren“.

Danach eröffnete Dr. Merkel ein neues Werk des Starnberger Automobilzulieferers Webasto

Die Volksrepublik hatte sich bislang mit rund 1,3 Milliarden Euro Umsatz 2018 zum größten Markt der Webasto Gruppe entwickelt. Aktuell produziert das Unternehmen in China mit rund 3.500 Mitarbeitern an elf Standorten Autodächer, Batterien für E-Autos und großflächige Panoramadächer. Im Januar 2020, wenige Wochen nach dem Merkel-Besuch im Wuhan-Werk infizierten sich dann acht Webasto-Mitarbeiter und vier Angehörige mit dem Virus, womit von bis dahin 72 bestätigten Infektionsfällen in Deutschland zwölf mit Webasto in Verbindung standen.

Wuhan-Berlin-Wuhan: Tonnen von Schutzausrüstung nach China – geschenkt!

Neben einem jährlichen dreistelligen Millionenbetrag an „Wirtschaftshilfe“ an die kommunistische Volksrepublik China unterstützt der deutsche Steuerzahler übrigens auch noch ein weiteres Staatsversagen, das auch ohne Corona-Infekt zu Schnappatmung führt angesichts der himmelschreienden Dummheit und Verantwortungslosigkeit von Regierung und Auswärtigem Amt:

Das Auswärtige Amt bestätigte nun, dass Deutschland 2020 bereits zweimal „Hilfsmaterialien nach China geliefert hat“: Das erste Mal am 1. Februar, als deutsche Staatsangehörige mit einem Flugzeug der Luftwaffe aus Wuhan zurückgeholt wurden. Dabei habe es sich um insgesamt 5,4 Tonnen Verbrauchsmaterial gehandelt, darunter Schutzanzüge, Gummistiefel, Handschuhe, Masken, Schutzbrillen, OP-Hauben und Handschuhe. Die zweite Hilfslieferung am 18. Februar umfasste nach Angaben des Auswärtigen Amts 8,7 Tonnen Material im Wert von mehr als 150.000 Euro. Darunter seien Sprühgeräte für Desinfektionsmittel und Schutzausrüstung gewesen. Diesen zweiten Transport bis nach Shanghai habe das Auswärtige Amt selbst organisiert und finanziert !!!

Man habe sich „von humanitären Erwägungen leiten lassen“, begründet das Auswärtige Amt die Hilfslieferungen. Die lebensrettenden Schutzmaterialien fehlen nun definitiv in Deutschland und könnten Leben von zehntausenden Menschen retten. Journalistenwatch verweist auf eine Aussage von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Dieser erklärte bereits in einem Interview mit dem ZDF im Februar, man müsse sich „auf eine Knappheit in dem Bereich einstellen“ und erwägte, Schutzausrüstung notfalls zu beschlagnahmen – während Außenmini Heiko Maas fröhlich den „humanitären“ Ausverkauf der deutschen Sicherheit für seine Bürger vorantrieb.

Nun ist wohl jeden klar, was die fingernägelkauende Psycho-Raute mit ihrem pandemischen „Vorgehen mit Maas und Mitte“ sibyllinisch gemeint hat.