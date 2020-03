Von WOLFGANG HÜBNER | In diesen Wochen und Monaten der Virus-Epidemie entwickeln sich wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Belastungen, an denen die jüngeren und jüngsten Generationen in Deutschland besonders schwer zu tragen haben werden. Dass diese Entwicklung bislang nicht zu größerem Widerstand seitens dieser Generationen geführt hat, dürfte zwei Ursachen haben: Einmal ist der Altersdurchschnitt in Deutschland mit über 44 Jahren international besonders hoch. Ältere, bald alte und schon alte Menschen sind also hierzulande eine Macht. Zum anderen sind die Jüngeren und Jüngsten in der jetzigen Krise auf dem falschen Fuß erwischt worden.

Denn nicht die apokalyptischen Bedrohungen eines Klimawandels, die befürchtete Wiedergeburt Adolf Hitlers oder die Machtergreifung von Robotern mit überlegener künstlicher Intelligenz haben die gewohnte Welt in die Krise gestürzt, sondern ein mikroskopisch kleiner Virus. Mit dem hatte offenbar keiner gerechnet, schon gar nicht libertär-bunte Gesellschaften wie die Deutschlands. Und gegen diesen Feind helfen keine Hüpf-Demos durch die Städte, keine Antifa-Subventionen und auch keine gut gemeinte Rückkehr zum einfachen Leben. Vielmehr werden die Generationen ab ca. 1970 den jetzt entstehenden Belastungen voll ausgesetzt.

Das ist auch, wenngleich nicht ausschließlich, die Folge einer dramatischen, in ihren Konsequenzen noch längst nicht zu überschauenden Entscheidung der politisch Verantwortlichen in Deutschland. Diesen Verantwortlichen – übrigens parteiübergreifend von Linkspartei bis AfD – ist bei allen Maßnahmen zu radikalen Einschränkungen des öffentlichen und ökonomischen Lebens sehr genau bewusst, wer die Wählermehrheit im Staate ist. Hätte Deutschland einen Altersdurchschnitt wie die USA (ca. 36 Jahre) oder gar wie Brasilien (ca. 28 Jahre) oder Indien (ca. 25 Jahre), sähe die Situation für die politischen Entscheider schon anders aus.

Es ist also auch und gerade die Überalterung, die nicht nur Deutschland, sondern fast durchgängig ganz Europa in der gegenwärtigen Situation so verwundbar macht. Einige dieser Staaten stehen zudem noch vor einem sehr brisanten Problem: Große Teile ihrer Jugend haben einen sehr frischen Migrationshintergrund. Ihre Eltern oder Großeltern sind nicht nach Europa gekommen, um hier schlechter zu leben als in der alten Heimat. Genau diese Zukunft droht aber jetzt all jenen, die im Gegensatz zur altansässigen Bevölkerung keine zukunftssichernden Vermögenswerte oder Bildungsqualifikationen erwerben konnten.

Ob sich diese jungen Menschen klag- und widerstandslos damit abfinden werden, ist so ungewiss wie die ganze Zukunft. Gewiss ist aber, dass diejenigen, die vor den Folgen der ungesteuerten Einwanderung, die mit guten Gründen auch Umvolkung genannt werden kann, gewarnt haben, Recht behalten haben. Das dumme kleine Virus hat mit brutaler Radikalität alle Schönwetterträume zerstört. Das ist allerdings kein Grund zur triumphierenden Rechthaberei. Dazu sind auch die Warner und Mahner zu sehr von der negativen Entwicklung betroffen. Gleichwohl dürfen einige Aspekte in Erinnerung gerufen werden, über die politisch wie multimedial hinweggeschwiegen wird.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar.