In den sozialen Kanälen ist das brisante Thema groß im Kommen: Was, wenn die Versorgung mit Lebensmitteln doch nicht mehr funktioniert? Was, wenn alles kollabiert und wir auf Schwarzmärkte ausweichen müssen? Womit kann man da handeln? Was bekommt man alles? Was muss ich vorhalten und anbieten können? Wie verhandelt man effektiv? Welche Tricks und Erfahrungswerte gibt es? Dieses Video zeigt Beispiele und fordert die Zuschauer auf, selbst Anregungen, Quellen und Hinweise zu geben – für den Fall der Fälle!