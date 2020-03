Von WOLFGANG HÜBNER | Vor einigen Tagen bekam die AfD-Fraktion im sächsischen Landtag ein schlechtes Echo seitens der politischen Gegner und der Medien. Der Grund: Die Fraktion hatte auf eine Sitzung gedrungen, um das Problem der Virus-Krise zu diskutieren. Darauf hatten die anderen Parteien in Dresden aber wenig Lust und begründeten das mit ihrer Furcht vor Infektionen.

Diese Furcht ist verständlich, sie wird auch den AfD-Abgeordneten nicht fremd sein. Aber diese Furcht haben auch Ärzte, Krankenpflegepersonal, Feuerwehrleute, Arbeiter und Angestellte ohne „Home Office“-Möglichkeit und viele Menschen mehr, die mit Erfüllung ihrer Dienstpflichten dafür sorgen, dass nicht zu viel in der derzeitigen Krise zusammenbricht.

Sie alle haben Politiker gewählt, um auch in schweren Zeiten Gestalter und Entscheider zu ermächtigen, die gesellschaftlichen Geschicke zu bestimmen. Das ist gewiss jetzt keine leichte Last. Doch jeder, der sich für ein gut bezahltes, von etlichen Privilegien begleitetes öffentliches Amt beworben hat, musste und muss wissen, welche besondere Verantwortung damit auch verbunden ist.

Dieser Verantwortung haben professionelle Politiker nun Genüge zu tun. Dazu zählt es, das demokratisch-parlamentarische Leben jetzt fortzuführen und damit auch die Kontrolle aller Zwangsmaßnahmen und Einschränkungen für die Bürger zu kontrollieren. Der Rechtsstaat muss gerade in diesen Zeiten geschützt und verteidigt werden!

Niemand verlangt deshalb vollzählige Sitzungen in den verschiedenen Gremien. Es können Notparlamente mit paritätischer Zusammensetzung der Fraktionen gebildet werden, damit die Arbeits- und Entscheidungsfähigkeit gewährleistet bleibt. Diejenigen Abgeordneten, die dazu nicht gebraucht werden, können sich stattdessen in ihren Wahlkreisen aktiv darum kümmern, wie es um die medizinische Versorgung steht, was die Probleme der lahmgelegten Geschäfte und Betriebe sind, welches die Nöte der Bürger sind und wie darauf reagiert werden kann.

Es sollte auch keine Frage sein, für die Dauer der Krise einen Teil der Diäten für die Bekämpfung des Virus zu spenden. Das betrifft zumindest die nicht geringen Summen, die von Abgeordneten der Länderparlamente und des Bundestages an die jeweiligen Parteikassen abgeführt werden. Damit können auch die Politiker einen Beitrag leisten, die sich wegen ihres Alters oder Vorschädigungen besonders vor Infektionen schützen müssen.

Und es wäre für die Hebung der Moral im Volke sicherlich nicht schlecht, wenn sich bekannte Politiker nach dem Beispiel von Matteo Salvini in Italien als Helfer in einem Krankenhaus betätigen würden. Niemand darf Märtyrer verlangen. Aber in diesen Zeiten sind Politiker nicht weniger gefordert als all die meist viel schlechter bezahlten medizinischen und pflegerischen Kräfte.

