Die Corona-Krise hält Deutschland und die Welt weiter in Atem. Viele Regierungen reagieren mit Ausgangssperren und anderen Einschränkungen der Grundrechte auf die Pandemie. Wie weit auch die Bundesregierung auf diesem Weg gehen könnte, ist ein Thema für die aktuelle Ausgabe von „Die Woche COMPACT“. Die Themen im Einzelnen: Ausnahmezustand – Politiker drohen mit der Bundeswehr /

Notstand – Die Folgen der Sondergesetze / Hilfe am Zaun – Wie die Deutschen ihren Ärmsten helfen / Flaute auf See – Wo das Virus für leere Häfen sorgt / Wahldebakel – Katzenjammer in Bayerns AfD.