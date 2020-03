Von WOLFGANG HÜBNER | In der Frankfurter AWO-Affäre liegen nun erste konkrete Zahlen über das Ausmaß der mutmaßlichen Veruntreuung öffentlicher Gelder vor. Der folgende Text wurde von der parteifreien Wählergruppe „Bürger Für Frankfurt – BFF“ erarbeitet, für die ich viele Jahre Stadtverordneter war. Der Inhalt des Textes sollte eine scharfe Warnung für alle sein, die in Anbetracht der Bilder von der griechisch-türkischen Grenze und den Lagern in Griechenland immer noch dazu neigen, größere Kontingente von Sozialasylanten in Deutschland aufzunehmen. Das wäre nicht nur politisch und im Zeichen des Corona-Virus auch gesundheitlich verantwortungslos, sondern finanziell eine Multimillionenschädigung der arbeitenden und steuerzahlenden Menschen in Deutschland.

Wenn es noch Ungewissheiten hinsichtlich der Umstände gegeben haben sollte, wie sich die ehemalige Frankfurter Führung der AWO etliche Millionen Steuergelder unter den Nagel reißen konnte, sind diese Ungewissheiten nunmehr nicht mehr angebracht. Denn bereits die ersten Antworten des Magistrats auf die inzwischen enorme Zahl an Fragen der oppositionellen Fraktionen im Römer könnten eindeutiger nicht sein: Das Flüchtlingsgeschäft in den Jahren 2016 bis 2018 war für die AWO-Abzocker die ideale Gelddruckmaschine – freundlich zur Verfügung gestellt vom Römer-Magistrat aus CDU, SPD und Grünen.

Um Beispiele aus den vorliegenden Magistratsberichten zu nennen: Am 14.7.2016 wurde zwischen der AWO und dem Magistrat ein Verpflegungssatz von 17,90 Euro pro Person und Tag für Flüchtlinge in der AWO-Unterkunft vereinbart. Das ergibt pro Person in einem Monat mit 30 Tagen 537 Euro. Der Regelsatz für Empfänger von Hartz IV beträgt aktuell nur 432 Euro, 2016 lag er noch niedriger. Folglich bekam die AWO von der Stadt allein für die Verpflegung jedes einzelnen Flüchtlings über 100 Euro mehr als ein Hartz IV-Empfänger im ganzen Monat! Insgesamt zahlte der Magistrat der AWO für die Verpflegung der in der AWO- Unterkunft Gutleutstraße 298 versorgten Personen insgesamt mehr als 3,3 Millionen Euro, offenbar ohne jede Kontrolle, ob diese Gelder auch für Verpflegung verwendet wurden.

Für Personalkosten der AWO in der betreffenden Unterkunft wurden nach Angaben des Magistrats über 2,1 Millionen Euro aufgewendet. Ausgerechnet die Angaben der AWO zum eingestellten Personal dienten entscheidend mit zur Berechnung dieser Kosten. Es gibt keinen Hinweis, ob und wie diese Angaben je überprüft wurden. Für die Reinigung der Unterkunft zahlte der Magistrat für 2017 und 2018 je 155.000 Euro. Ursprünglich hatte die AWO pro Jahr sogar 250.000 Euro gefordert!

Die wohl profitabelste Gelddruckmaschine der AWO-Abzocker waren die geforderten und vom Magistrat bezahlten rund 6,7 Millionen Euro für den Sicherheitsdienst in der Unterkunft, kassiert vom AWO-Tochterunternehmen „Protect gGmbH“. Nicht nur die Höhe der Einnahme für die AWO-Tochter ist aufschlussreich: Der Umsatz war auch noch steuerfrei! Denn das g von gGmbH steht für Gemeinnützigkeit – bundesweit übrigens einmalig für einen Sicherheitsdienst.

Die von der AWO in Rechnung gestellten Betriebskosten der Unterkunft für die Monate Januar bis Juni 2017 in Höhe von rund 6,6 Millionen Euro wurden vom Magistrat offenbar anstandslos beglichen. Sie beruhten aber nach dessen eigenen Angaben offensichtlich allein auf der Kostenkalkulation der AWO! Vorsichtig geschätzt haben Bau und Unterhalt der AWO-Flüchtlingsunterkunft für die Steuerzahler eine zweistellige Millionensumme verursacht, die vom Magistrat der AWO gezahlt wurden.

Nur 2,4 Millionen Euro konnte der Magistrat im Rahmen des Aufhebungsvertrages mit der AWO Ende 2018 verrechnen bzw. nicht anerkennen. Das dürften nicht viel mehr als zehn Prozent der Gesamtzahlungen und für die AWO-Abzocker gut verschmerzbar gewesen sein. Da bislang viele Fragen nicht beantwortet sind, dürften künftige Erkenntnisse aus dieser speziellen Geschäftsbeziehung zwischen AWO und Magistrat noch für weitere unangenehme Überraschungen sorgen.

Doch schon jetzt ist gewiss: Der Magistrat im Römer hat es der inzwischen unter Betrugs- und Korruptionsverdacht stehenden ehemaligen AWO-Führung in Frankfurt sträflich leicht gemacht, durch die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen viele Millionen Steuergelder zu kassieren. Wo diese Millionen wirklich hingeflossen sind, wird – falls überhaupt möglich – noch juristisch zu klären sein.

Der Umgang des Magistrats mit öffentlichen Finanzen ist allerdings ein Fall, der nicht nur einschneidende politische Konsequenzen haben muss: Dieser Umgang könnte auch den § 266 des Strafgesetzbuches über den Tatbestand der Untreue berühren. Denn solcher Umgang mit dem Geld wie Vertrauen der arbeitenden und steuerzahlenden Bürgerinnen und Bürgern ist auch ein Fall von Untreue!