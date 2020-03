Von WOLFGANG HÜBNER | Was wurde uns Zeitgenossen in den letzten Jahren alles über die gesellschaftliche Verantwortung der populärsten deutschen Sportart eingetrichtert: Tätowierte Fußballmultimillionäre wurden dem Volk als aufrechte Kämpfer gegen Rassismus und Fremdenhass vorgeführt; hochbezahlte Trainer zeigten „Haltung“ und politische Korrektheit in Sachen „Rechts“ und AfD; korrumpierte Funktionäre stießen ins gleiche Horn; die Ultra-Fangruppen wurden als linke Stoßtrupps gehätschelt; selbst gegen Antisemitismus sollte der Profifußball irgendwie gut sein.

Aber nun hat der unsichtbare heimtückische Winzling namens Corona-Virus binnen weniger Wochen diese ganze Großheuchelei restlos blamiert. Denn die angebliche gesellschaftliche Verantwortung der Milliardenindustrie und Volksdroge Profifußball war genau in dem Moment vergessen, in dem die eigensüchtigen materiellen Interessen plötzlich in Gefahr waren. Oder hat jemand von Kickern gehört, die für Spielabsagen plädiert haben? Von Trainern, Funktionären und Verbänden wie dem DFB, die in Anbetracht der Infektionsgefahr zumindest zuschauerlose Spiele gefordert haben?

Nein, sie alle wollten einfach nur weitermachen wie bisher. Zur Wahrheit gehört allerdings auch: Hundertausende Zuschauer waren bereit, alle Bedenken und Rücksichten auf ihre Familien, Partner und Freunde zu ignorieren, um nur ja kein einziges Fußballereignis zu versäumen. Schalke oder Bayern, das ist ihnen wichtiger als die Gesundheit, der Schutz ihrer Nächsten. Welch ein erbärmliches Bild der Erlebnisgesellschaft!

Irgendwann wird die Virusplage vorbei sein. Die Überlebenden sollten sich dann erinnern, was es tatsächlich mit der gesellschaftlichen Verantwortung des Profifußballs auf sich hat: Sie besteht nur aus der Gier nach immer mehr Geld, garniert mit Zeitgeistphrasen. Es ist den Bundesligavertretern übrigens durchaus zuzutrauen, demnächst Berlin wegen der hohen Einnahmeausfälle für finanzielle Unterstützung anzugehen. Wer politisch so gut auf Linie gelegen hat und noch immer liegt, der verdient doch wohl etwas Verständnis im Kanzleramt, oder?

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar.