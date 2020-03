Es geht immer weiter und weiter. Während wir halbherzig abgelenkt werden durch Themen wie „Corona“ und Masernimpfpflicht, steht und fällt Europas Grenze derzeit in Griechenland. Die Massen schieben sich – von Erdogan ermutigt – Richtung Europäische Union. Die grünrotschwarze Altparteienwelt und ihre willfährigen dunkelroten Medien rufen die „Migranten“ zum Kommen auf.

Was ist hier im Gange? Hermann H. Mitterer sagt: Ein Bevölkerungsaustausch! Der Offizier des Österreichischen Bundesheeres warnt davor, zu glauben, da breche was über uns herein. In seinem von jedem zu lesenden Buch „Bevölkerungsaustausch in Europa“ zeigt er detailliert und anschaulich auf, dass die Masseneinwanderung etwas Geplantes ist!

Es geht also nicht nur um den Krieg gegen Syrien und die Auflösung souveräner Staaten – es geht auch darum, die ethnische und religiös-kulturelle Zusammensetzung der europäischen Völker nachhaltig und dauerhaft zu verändern. Mitterer sagt dies und jenes nicht nur, indem er Thesen aufstellt, nein. Der präzise arbeitende Soldat mit dem Sinn für politische Zusammenhänge zeigt regelrecht ein System des Bevölkerungsaustauschs auf. Er greift dieses System an und liefert jede Menge belegbare Zitate und Zahlen.

Es ging noch nie um menschliches Leid und Hilfe für Bedürftige. Den Machern der multikulturellen Neuordnung Europas geht es um mehr: Um ein buntes, religiös und ethnisch „plurales“ EU-Europa, das mit Europa in einem freiheitlichen, christlich-jüdischen und offenen Sinne nichts mehr zu tun haben wird.

Mitterer zeigt zudem auf, wie wenig Politiker fähig sind, sich diesem Trend entgegenzustellen. Er veranschaulicht, dass 80 bis 90 Prozent aller Politiker Teil des Multikulti-Projekts sind und sich als Missionare dieser neuen Welt berufen sehen. Es ist schwer erträglich, welche Zusammenhänge und Redeauszüge Mitterer hier dem Leser bietet.

In diesem akribisch recherchierten und bedrückend informationsreichen Buch wird deutlich, wer und was sich hinter der Tarnkappe aus „Refugees-Welcome“ und „Open Borders“ versteckt. Erschreckend, aufwühlend!

Immerhin etwas ist dann am Ende aber positiv: Mitterer bleibt nicht wie so viele andere bei der Analyse stehen. Nein. Er benennt zwar alle Probleme und veranschaulicht die Zusammenhänge. Aber er schildert auch, was jeder Einzelne – legal und vollkommen demokratisch – tun kann, um unser Abendland zu retten.

Es ist höchste Zeit, Mitterers Buch zu lesen und zu verbreiten. Europas Uhr tickt so laut, dass die Grenzpfosten Griechenlands bald fallen könnten.

