Von WOLFGANG HÜBNER | Ich spreche sicher nicht nur für mich, wenn es Verfasser von Texten für PI-NEWS zunehmend ärgert und frustriert, wie manche Leser auf diese Texte reagieren. Ärgerlich und frustrierend ist keineswegs Kritik – sei sie nun berechtigt oder sei sie als ungerecht empfunden. Das muss jeder aushalten, der hier oder wo auch immer publiziert.

Was meine Person betrifft, bin ich für konstruktive Kritik immer dankbar, denn sie hilft mir, auf eigene Fehler und Unzulänglichkeiten aufmerksam zu werden. Die meisten anderen Schreiber werden das auch so sehen. Also: Kritik gerne!

Gar nicht gerne haben wir aber Leserzuschriften zu veröffentlichten Texten,

in denen auf den Inhalt überhaupt nicht eingegangen wird, in denen gejammert, resigniert und kapituliert wird, in denen nur Zynismus zum Ausdruck kommt.

Um ein Beispiel zu nennen: Ich habe kürzlich den Text „Patriotenfront gegen einen neuen Herbst 2015“ bei PI-NEWS veröffentlicht. Damit wollte ich eine Diskussion anregen, wie auf die drohende neue Invasion von Sozialmigranten aus der Türkei reagiert werden könnte.

Denn ich halte es für sehr wichtig, dass massiver Widerstand gegen eine neue Flut von kulturfremden Menschen nach Deutschland aufgebaut wird. Daraufhin gab es 216 Reaktionen. Leider waren nur die wenigsten konstruktiv. Deshalb war und bin ich dem mir persönlich unbekannten Leser Karl Oberhofmiller umso dankbarer für seine Wortmeldung:

Karl Oberhofmiller 1. März 2020 at 14:14 Leute, checkt ihr es wirklich nicht?

95% der Kommentare zu diesem hervorragenden Beitrag von Herrn Hübner bestehen aus Gejammer, Sarkasmus und bewusstem Defätismus von U-Booten. Wie peinlich ist das denn? Herr Hübner hat nicht um solche Beiträge gebeten. Lest noch mal, was hier notwendig und gefragt ist! Konkrete Vorschläge zur Selbstbewusstmachung und Mobilisierung der brachliegenden patriotischen Milieus.

Vergessen wir das freundliche Lob „hervorragenden Beitrag“, über das ich mich gleichwohl gefreut habe. Wichtiger ist vielmehr, dass Herr Oberhofmiller offen eine negative Tendenz in leider vielen Reaktionen zu Texten von PI-NEWS-Autoren feststellt. Wir alle schreiben nicht, um Depression und Resignation zu erzeugen. Sondern wir wollen genau das Gegenteil mit unseren Informationen und Kommentaren bewirken. Das fällt auch uns in Anbetracht der Zustände in Deutschland ganz und gar nicht immer leicht. Aber wir sind Patrioten, also leben wir von der Hoffnung und der Bereitschaft zur Veränderung der deutschen Misere.

Ich kann es deshalb überhaupt nicht verstehen, wenn Leser immer wieder schreiben, es sei „eh längst alles zu spät“, Deutschland sei „bereits verloren“, „nur noch Auswandern“ helfe, die Deutschen seien „allesamt Schlafschafe“ usw. Ich frage mal provokativ: Wer dieser Ansicht ist, warum liest er dann überhaupt noch solche Foren wie PI-NEWS? Aus reinem Masochismus? Oder gar, um gezielt Resignation und Kapitulation zu verbreiten? Es ist individuell völlig legitim, jede Hoffnung auf Veränderung in Deutschland aufgegeben zu haben. Das muss aber nicht immer wieder den Zeitgenossen penetrant mitgeteilt werden.

Auch wir Schreiber leiden an den Zuständen in Deutschland. Aber ich würde nicht immer wieder Texte mit Informationen und Analysen verfassen, wenn ich nicht Möglichkeiten erkennen würde, die Entwicklungen positiv zu beeinflussen. Und nach einem bereits langen politischen Leben mit dem schönsten Erlebnis der von vielen als so unmöglich eingeschätzten Wiedervereinigung 1989/90 bin ich der unerschütterlichen Überzeugung: Die Geschichte steht nie still, denn sie wird von Menschen gemacht.

Jammern, Resignation oder Zynismus sind deshalb für Patrioten keine Option, Hurra-Optimismus natürlich ebenso wenig. Und auf der Couch gemütlich darauf warten, bis die AfD mal 51 Prozent in ferner Zukunft bekommen könnte, ist gewiss auch nicht förderlich. Ich wäre sehr dankbar, wenn mancher Leser einmal darüber nachdenken würde.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar.