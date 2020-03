In diesen Minuten findet in Erfurt eine stille AfD-Kundgebung unter dem Motto „Ein Licht für die Demokratie“ mit dem AfD-Kandidaten für die Ministerpräsidentenwahl am Mittwoch, Björn Höcke, statt. Sie startet vor dem Thüringer Landtag und zieht dann zur CDU-Landeszentrale in der Tschaikowskistraße. Anschließend geht es zurück zum Landtag, wo die Teilnehmer eine Lichterkette um das Landtagskarree bilden wollen, bevor die Versammlung beendet wird. Die Pegida-Initiatoren Lutz Bachmann, Sigi Däbritz und Wolfgang Taufkirch sind auch vor Ort und berichten per Livestream.