Von WITTICH | Beim Pisa-Test liegt Merkels Reich im unteren Mittelfeld, aber bei Corona-Kranken sind wir weltweit unter den Top 5 – na bravo! Drei Monate Vorwarnzeit verschlafen, bei allen Maßnahmen immer zu spät, so schafft man es natürlich an die Weltspitze der von dieser Seuche am stärksten verpesteten Länder.

Drei Monate hatte Merkel seit dem Ausbruch der Seuche im Dezember, um uns vor dieser Krankheit zu schützen. Drei Monate, in denen man Schutzmaterialien für die Ärzte und die Bevölkerung hätte beschaffen können, Notfallpläne ausarbeiten, die Zusammenarbeit zwischen Behörden frühzeitig hätte regeln können. Drei Monate hat man das Thema in Berlin verpennt. Wirklich in die Gänge kamen Merkel und ihre Truppe erst, als unsere Nachbarländer schon längst die Grenzen geschlossen und Ausgangssperren verhängt hatten.

Beschämende 26.888 Kranke (Stichtag: 22. März) hat die Bundesregierung bislang geschafft, das ist und bleibt ein Versagen der Politik. Deutschland liegt aktuell auf einem peinlichen Platz 5 der weltweiten Corona-Statistik, gleich hinter China, Italien, Iran und Spanien. Dass es in Deutschland trotz der hohen Zahl von Kranken bislang so wenig Tote gibt, ist nichts als Glück im Unglück.

Die Tatsache bleibt: Merkel hat sich um das Thema monatelang nicht gekümmert, sie hat lieber ihre innenpolitischen Spielchen getrieben – Stichwort: Thüringen –, als längst Feuer unter dem Dach war. Das Ergebnis dieser Mischung aus Faulheit, Borniertheit und ihrer altbekannten völligen Gleichgültigkeit gegenüber Gefahrenlagen für die Bevölkerung dürfen wir jetzt ausbaden: 26.888 Kranke – das ist eine Schande für Deutschland!

Wie man hört, befindet sich die hohe Dame derzeit in Quarantäne. Ein Wunder wäre es, wenn die Frau diesmal die Folgen ihrer eigenen Skrupellosigkeit buchstäblich am eigenen Leibe erfahren müsste.