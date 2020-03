In den Medien geht es ständig gegen dieselben alten Feindbilder: Trump, Putin und die AfD oder die Dunkeldeutschen. Da kommen die vielen Ereignisse, Anschläge und Aufreger der jüngsten Zeit gerade gelegen: Corona, Migration, Hanau …. Sie alle werden von den Medien des Mainstreams zunehmend instrumentalisiert, indem Journalisten sie so wenden oder in einen konstruierten Zusammenhang stellen, der es erlaubt, diese Feindbilder zuverlässig und immer aufs Neue zu bedienen. In diesem Video zeigt Ihnen Markus Gärtner einige Beispiele dieser medialen Manipulation.