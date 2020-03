Von TORSTEN GROß | Freundlich oder gar höflich formuliert haben wir die turbulentesten Börsenwochen seit Jahrzehnten erlebt. Nicht nur die Anleger wurden Zeugen eines panikartigen Ausverkaufs sämtlicher Assetklassen (dt. Anlageklassen). Selbst Edelmetalle wie Gold und Silber, die stets als sicherer Hafen in Krisenzeiten galten, wurden massiv abverkauft. Hart getroffen hat es die vielgepriesene Kryptowährung Bitcoin. Der gesamte Krypto-Markt ist praktisch in sich zusammengefallen. Doch exakt diese Entwicklung wurde von findigen Insidern mit nahezu der Präzision eines Chirurgen vorhergesagt. Kritiker machen eine gewaltige Umverteilung nach Drehbuch aus.

Es ist in diesen Tagen wahrlich nicht einfach, die sich fast stündlich überschlagenden Ereignisse in sämtlichen Lebensbereichen und Politikfeldern noch rational einzuordnen und nüchtern zu bewerten. Die medial überzeichneten Ängste sind längst in blanke Hysterie und Panik umgeschlagen. Notenbanken und Politik öffnen die unbegrenzten Geldschleusen.

Wer jetzt auch nur leise zur Besonnenheit aufruft oder gar relativiert, ist draußen. Doch gerade in einer solchen Gemengelage erscheint es ratsam, sich auch Analysen und Meinungen jenseits dieses »Horrortrips« zu widmen – in Ruhe.

Insbesondere das jetzt ablaufende »Szenario« an den internationalen Finanzmärkten kommt für Informierte nicht wirklich unerwartet.

Den um wenige Quartale vorgezogenen Beginn des allumfassenden Crashs mit Ansage, verursacht durch den extremen »Brandbeschleuniger« Coronavirus, einmal ausgenommen.

So hat einer der wohl bekanntesten wie erfolgreichsten Wirtschafts- und Finanzexperten Deutschlands, Fondsmanager Prof. Dr. Max Otte, der in einem hochbrisanten Buch bereits im Jahre 2006 den Ausbruch der Weltfinanzkrise (Schwarzer Oktober 2008) präzise vorhersagte, in seinem aktuellen Enthüllungswerk Weltsystemcrash – Krisen, Unruhen und die Geburt einer neuen Weltordnung die jetzt stattfindende Entwicklung als unausweichlich prognostiziert.

Auch der der renommierte Experte für Risikomanagement, Dr. Markus Krall, hat bereits in seinem Ende 2018 erschienenen Buch Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen: Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen ziemlich exakt diese Entwicklung skizziert.

Krall ist davon überzeugt, dass das Coronavirus für die Politik weltweit ein willkommener Anlass ist, um von ihrem Totalversagen seit dem Ausbruch der letzten Finanzkrise im Jahre 2008 abzulenken.

Und weil die ideenlose Politkaste in dieser schwierigen Phase erneut exakt zu den Mitteln greift, mit der sie diesen Crash erst heraufbeschworen hat – was für ihn erwartbar war – unterbreitet Krall in seinem neuen Buch mit Sprengkraft Die bürgerliche Revolution: Wie wir unsere Freiheit und unseren Wohlstand erhalten konkrete Lösungsvorschläge, um derartige Entwicklungen künftig zu vermeiden:

(Dieser Beitrag ist zuerst bei KOPP Report erschienen).