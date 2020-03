Von WITTICH | Schon seit Dezember wurde in Deutschland über das Virus aus Wuhan berichtet. Ein Fernseher steht vermutlich auch im Bundeskanzleramt. Seit Dezember hat man also selbst in Merkels Dunstkreis mitbekommen, dass da ein gesundheitliches Problem auf uns zurollen könnte, mit dem man sich frühzeitig beschäftigen sollte.

Am 23. Januar wurden Wuhan und die Provinz Hubei mit ihren 60 Millionen Menschen von der Außenwelt abgeriegelt. Obwohl seither in Teilen der westlichen Welt immer wieder versucht wird, die chinesische Regierung zum Sündenbock zu machen, muss man fairerweise zugestehen, dass China verhältnismäßig schnell und dann sehr konsequent reagiert hat: Mitte Januar gab es in ganz China „nur“ 2.500 Kranke, dennoch hat man 1,4 Milliarden Menschen den Lockdown verordnet. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ging über Nacht komplett in Quarantäne. Das passiert nicht alle Tage. Spätestens zu diesem Zeitpunkt also hätte das Thema im Bundeskanzleramt Chefsache werden müssen.

Aber Chefsache wurde das Corona-Virus offensichtlich nicht einmal im Februar, als die ersten Kranken in Deutschland auftauchten und die Bilder der Sterbenden in Wuhan um die Welt gingen. Die einzige Chefsache auf Merkels Schreibtisch im Februar 2020, um die sie sich wirklich kümmerte, war die eigentlich demokratisch völlig legitime Wahl eines FDP-Ministerpräsidenten in Thüringen, die ihr aufgrund innenpolitischer Ränkespiele nicht in den Kram passte. Thüringen und sonst gar nichts war für Merkel im Februar das Thema Nummer Eins. Dass Italien zu dem Zeitpunkt bereits die ersten Toten meldete, war für sie völlig zweitrangig.

Anfang März begann sich die Zahl der Kranken auch in Deutschland alle zwei bis drei Tage zu verdoppeln, aber bis ins Bundeskanzleramt sprach sich das immer noch nicht rum. Die größte Kanzlerin aller Zeiten überließ das Thema ihrem völlig überforderten Adlatus im Gesundheitsministerium, Jens Spahn. Auf seiner Agenda allerdings hatte das Virus ebenfalls wochenlang ganz unten gestanden, ganz oben stand von Dezember bis Februar einzig seine persönliche Karriere in der CDU. Kein Wunder also, dass Corona in Spahns Ministerium über Wochen komplett verschlafen wurde.

Als das Virus Mitte März mit voller Wucht in Deutschland ankam, war in Merkels Reich daher nichts vorbereitet: Es gab keine Schutzkleidung für die Ärzte, es gab keine Tests für die Bevölkerung, es gab keine klaren Anweisungen an die Behörden. Schutzmasken – in ganz Asien Standard – waren nicht erhältlich. Coronakranke wurden von Hausärzten versorgt, die sich natürlich gleich ansteckten und erstmal selber krank schrieben. Auf Behördenebene wurstelte jeder vor sich hin: in der einen Gemeinde so, in der anderen Gemeinde so und in der nächsten Gemeinde gar nicht. Statt gut vorbereitet und gewappnet Corona entgegen zu treten, wurde dem Virus hinterhergehechelt.

Drei Monate Vorwarnzeit komplett ungenutzt – niemand braucht sich jetzt darüber zu wundern, dass das angebliche High Tech-Land Deutschland mit 15.000 Kranken auf einem beschämenden Rang 5 der weltweiten Corona-Krankenliste steht, gleich hinter China, Italien, dem Iran und Spanien. In Japan, ganz nebenbei, obwohl deutlich früher vom Virus betroffen, gibt es dank schnellen Eingreifens der Regierung bis heute nur 900 Kranke, und diese Zahl bleibt seit Tagen nahezu konstant.

Bei diesen 15.000 Kranken in Merkels Reich wird es auch ganz sicher nicht bleiben. In Wuhan kam der komplette Lockdown schon bei 2500 Kranken, trotzdem wurden am Ende noch fast 70.000 Menschen infiziert. Und in Merkelland wird immer noch, selbst bei 15.000 Kranken, herumgeeiert. Zweimal schon hat sich die Lichtgestalt deutschen Kanzlertums per Video dem Volk gezeigt, aber wirklich schlauer, wie es nun konkret weitergehen soll, ist in beiden Fällen niemand geworden. Vermutlich weiß man das auch im Kanzleramt nicht. Drei Monate ungenutzte Vorwarnzeit lassen sich eben nicht über Nacht aufholen.

Deshalb schon heute jede Wette: Merkel wird am Ende noch mehr Kranke schaffen als in Wuhan.