Von WOLFGANG HÜBNER | In Zeiten wie der gegenwärtigen Virus-Krise haben die jeweils regierenden politischen Mächte immer einen großen Vorteil: Sie können, im Gegensatz zu den oppositionellen Kräften, entscheiden und handeln. Ob ihre Entscheidungen, ob ihr Handeln im Rückblick richtig und angemessen war, ist derzeit noch völlig offen, spielt aber jetzt noch keine Rolle für die verängstigten, auch in Panik befindlichen Wählermassen. Diese wollen und müssen sich erst einmal an denen orientieren, denen sie in einer Demokratie die Zügel in die Hände gegeben haben.

Es ist deshalb überhaupt nicht verwunderlich, wenn es bessere Umfragewerte für die ausgebrannte Bundeskanzlerin, ihre orientierungslose Partei oder einen scheinbar so zupackenden Haurucktyp wie Markus Söder in Bayern gibt. Denn in Krisen wie der jetzigen ist stets die Stunde der Exekutive. Das ist eine uralte Erkenntnis, die sich nun einmal mehr bewahrheitet. Wer an den Spitzen dieser Exekutive steht, hat einmalige Möglichkeiten der Profilierung. Erinnert sei an den verstorbenen Bundeskanzler Helmut Schmidt, der 1962 in der Sturmflutkatastrophe als zupackender Hamburger Polizeisenator einen entscheidenden politischen Karriereschritt machte.

Diese Möglichkeit hat sich nun auch Gesundheitsminister Spahn, Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) und Laschet (CSU) eröffnet. Derzeit hat es den Anschein, als würde Söder diese Chance öffentlichkeitswirksam am besten nutzen. Der fränkische Bayer zeigt sich dem Publikum als besonders radikaler Beschneider bürgerlicher Freiheitsrechte. Das kommt bei vielen Deutschen, die solche Freiheit ohnehin nicht für übermäßig wichtig halten, gut an, vorerst jedenfalls.

Etwas längerfristig ist allerdings unklar, ob Söder auch eine kluge und überzeugende Exit-Strategie haben wird. Denn über einen längeren Zeitraum ist der jetzige Zustand nicht durchhaltbar, soll es nicht zu einem ökonomischen und gesellschaftlichen Systemcrash kommen, dessen Folgen für viel mehr Menschen katastrophale Folgen haben dürften als die jetzt von dem Virus echt gefährdeten Personen.

Der renommierte Mikrobiologe Prof. Dr. Sucharit Bakhdi hat in dem PI-NEWS-Beitrag von Eugen Prinz sehr eindrücklich vor diesen Folgen gewarnt. Ein Wissenschaftler seines Ansehens und mit seinen hohen Auszeichnungen sagt das nicht, um eitel etwas mediale Aufmerksamkeit zu erhaschen. Seine Warnung befolgt vielmehr die alte lateinische Weisheit: Was immer Du tust, handele klug und bedenke das Ende!

Gewiss ist es gerade für Politiker nicht leicht, in den jetzigen von den Medien, aber auch in den sozialen Netzwerken geschürten Erregungen wegen der Virusgefahr klaren Kopf zu behalten. Also die Folgen der Entscheidungen und Handlungen, ungeachtet aller Verunsicherung wie widersprechenden Einschätzungen, im Sinne des Gesamtwohls abzumessen. Eklatante Versäumnisse aus den ersten Wochen der Pandemie und schwere Fehlentwicklungen im deutschen Gesundheitswesen, die jetzt offensichtlich werden, machen alles nicht einfacher.

Aber wirklich gute Politik darf sich gerade in der Krise nicht von Stimmungen oder medialer Panikmache beirren lassen. Deshalb ist es sehr ungewiss, ob die gegenwärtige Söder/Merkel-Konjunktur von Dauer sein wird. Es spricht sogar vieles dagegen. Denn gerade die unverantwortlich lange verzögerte Grenzsperrung, fehlende Kontrollen sowie die Mängel im Gesundheitswesen können in der Endabrechnung noch sehr negativ zu Buche schlagen.

Dass die AfD davon profitierten wird, ist allerdings unwahrscheinlich. Sie macht mit inneren Auseinandersetzungen sowie weitgehender Sprachlosigkeit in der Virus-Krise überhaupt keine gute Figur. Und der jetzt von der Fraktionsvorsitzenden Weidel und dem Parteivorsitzenden Chrupalla vorgelegte 5-Punkte-Plan in der Krise ist zwar ökonomisch vernünftig. Doch er drückt sich um jede Positionierung zu den verfügten einschränkenden Maßnahmen, deren Folgen gar nicht überschätzt werden können. Für die proklamierte Alternative für Deutschland ist das viel zu wenig.

Denn die jetzigen Krisenmaßnahmen sind keinesfalls alternativlos.

