Von WOLFGANG HÜBNER | 1. Sowohl Staat als auch Politik sind auf die jetzige Virus-Krise nicht nur nicht ausreichend, sondern überhaupt nicht vorbereitet. Die derzeit in Deutschland verantwortlichen Politiker, Behörden und Institutionen wirken in dieser Krise wie Getriebene, die von Tag zu Tag immer weiter improvisieren, hoffend, dass es irgendwie glimpflich ausgehen möge. Der Politikbetrieb in Deutschland, mit Sicherheit einer der teuersten der Welt, finanziert und beschäftigt Heerscharen von extrem teuren Beratern, Denkfabriken („Thinktanks“) und Medienkommunikatoren. Es gibt (hoffentlich!) auch Pläne für militärische Krisensituationen. Für den im Zeitalter der Globalisierung keineswegs unwahrscheinlichen Fall einer Pandemie gibt es offensichtlich keinen ausgearbeiteten Krisenplan.

2. Die Empfehlung der Bundeskanzlerin, „soziale Kontakte zu meiden“, ist generell wie im Detail undurchführbar.

3. Man kann grob vier Arten von sozialen Kontakten unterscheiden: Natürliche, freiwillige, zwangsartige und digital-mediale Kontakte. Natürliche Kontakte sind diejenigen zwischen Familien und Lebenspartnern. Freiwillige Kontakte sind diejenigen zu entfernteren Verwandten, Freunden, Bekannten, Nachbarn, aber auch der Besuch von Veranstaltungen jeglicher Art. Zwangsartige Kontakte sind Arbeits- und Dienstpflichten, oft verbunden mit Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln. Digital-mediale Kontakte sind die sozialen Netzwerke sowie die Benutzung von TV, Radio und Zeitungen.

4. Natürliche Kontakte können, brauchen und dürfen (gerade in Krisenzeiten) nicht gemieden werden. Eine Ausnahme kann die vorläufige Kontaktsperre von Kindern zu Großeltern mit hohem Alter und gesundheitlicher Beeinträchtigung sein. Das muss innerfamiliär entschieden werden. Freiwillige Kontakte (z.B. Kultur- und Sportveranstaltungen) können eingeschränkt werden, soweit sie nicht notwendig sind wie Arztbesuche oder der Freundes- oder Nachbarschaftshilfe dienen. Zwangsartige Kontakte wie Arbeits- und Dienstpflichten können nicht gemieden werden, wenn nicht die gesamte öffentliche und wirtschaftliche Infrastruktur zusammenbrechen soll. Die für Infektionen besonders anfällige Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist für viele Berufstätige und Menschen ohne Auto alternativlos. Digital-mediale Kontakte sind in der Regel ungefährlich, haben aber zur Voraussetzung, dass sehr viele Menschen für deren Bereitstellung intensive soziale Kontakte haben müssen.

5. Fazit: Der für Infektionen mit Abstand gefährlichste Bereich sozialer Kontakte, nämlich die Arbeitswelt samt öffentlicher Verkehrsmittel, kann nicht wesentlich eingeschränkt werden und war auch mit Sicherheit von Merkel nicht in ihrem „Ratschlag“ gemeint, der bei näherer Betrachtung nichts wert ist und nichts hilft.

6. Die derzeit verantwortliche Politik und ihr Personal sind besonders scharf und kritisch daraufhin zu beobachten, dass sie die Krisensituation nicht dazu nutzen, um unbequeme oppositionelle Kräfte zu lähmen oder zu unterdrücken. Der Vorstoß des auf Etablierten-Linie gebrachten Verfassungsschutzes gegen den AfD-„Flügel“ ist ein warnendes Beispiel.

7. Es ist notwendig für die patriotischen Kräfte in Deutschland, sich jetzt nicht in unsinnigen Verschwörungstheorien über die eventuelle Herkunft und Zwecke der Virus-Krise zu verfranzen. Dabei darf aber keine noch so gutgemeinte „Wir sitzen alle im gleichen Boot“-Mentalität mit den politischen Gegnern entwickelt werden. Die Virus-Krise wird Erkrankungen und Todesopfer zur Folge haben, aber kein Massensterben oder gar den Volkstod. Es wird für die überwältigende Zahl der Deutschen ein Leben nach dieser Krise geben. Das ist die Perspektive, auch für die Älteren und Alten.

