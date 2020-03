Niedrige Weltmarktpreise und immer strengere Auflagen setzen die heimische Landwirtschaft seit vielen Jahren wirtschaftlich enorm unter Druck. Die landwirtschaftlichen Betriebe stehen vor der Wahl zu wachsen oder zu weichen.

Seit 2010 haben mindestens zehn Prozent der Betriebe ihren Hof aufgeben müssen. In der Tierhaltung schreitet dieser Strukturwandel sogar noch schneller voran.

So hat sich die Zahl der Betriebe mit Schweinehaltung in den letzten drei Jahren fast halbiert, während sich die Zahl der gehaltenen Schweine kaum verändert hat. Es findet also ein gewaltiger Konzentrationsprozess in der Landwirtschaft statt.

Welche Landwirtschaft wollen wir in Deutschland? Wenn diese Entwicklungen anhalten und die Landwirte mit noch mehr Auflagen belegt werden, dann werden kleine und mittlere bäuerliche Familienbetrieb keine Zukunft haben.

Der agrarpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, Stephan Protschka aus Niederbayern, bringt das Problem der Landwirte im Video anschaulich auf den Punkt.