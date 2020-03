Von CANTALOOP | Es wäre angesichts der nicht zu unterschätzenden Gefahr einer möglichen Ansteckung in öffentlichen Verkehrsmitteln eine schöne Geste gewesen, die rigiden Fahrverbote in und um Stuttgart etwas zu lockern. Aber nichts dergleichen geschieht. Obwohl nicht wenige Gesundheits-Experten gerade ältere und vor-erkrankte Menschen eindringlich davor warnen, den öffentlichen Nahverkehr zu benutzen, kennt die grün-dominierte Landesregierung diesbezüglich keine Gnade. Die seit Januar 2020 verschärften Verbote bleiben bestehen, ganz gleich, was der gesunde Menschenverstand auch gebietet. Auch einen gesellschaftlichen Notfall lassen sie nicht gelten.

Der Focus berichtet darüber am 17.03:

Nicht einmal vorübergehend wären Kretschmann und Konsorten bereit, den ohnehin schon latent gefährdeten Bürgern auf dem Weg in die schon deutlich krisengebeutelte Stadt entgegenzukommen. Im Gegenteil, die Behörden warnen eindeutig vor hohen Strafen bei Zuwiderhandlung. Die Begründung ihrer knallharten Haltung vermag indessen wenig überzeugende Argumente zu liefern: „Zitat des Ministeriums: Es ist derzeit keine Aufhebung oder Aussetzung der bestehenden Verkehrsverbote für Diesel-Fahrzeuge vorgesehen. Gesundheitsschutz in Zeiten der Corona-Krise sollte nicht zulasten des Gesundheitsschutzes vor schädlichen Luftschadstoffen gehen. Schließlich trägt die Verringerung der Luftschadstoffbelastung auch zur Verringerung der Belastung der Atemwege und des Herz-Kreislauf-Apparates bei.“

Wissenschaftlich unseriöse Begründungen

Die schlichte Tatsache, dass das Aufkommen der so gefürchteten Verunreinigungen allgemein stark rückläufig ist, und die Stadt Stuttgart demzufolge ab April sogar den Feinstaub-Alarm aufhebt, findet unterdessen keine Berücksichtigung.

Feinstaub und Stickoxide sind nach Ansicht grüner Spezialisten im Moment also noch gefährlicher als COVID 19. Die Deutung dieser absolut zynischen Logik entbehrt nicht einer gewissen Komik. Und zwingt die Menschen weiterhin in enge und hoch virulente Züge und S-Bahnen, um zur Arbeit und zum eingeschränktem Einkauf zu gelangen. Weil ihr zum Teil erst wenige Jahre alter Euro-5 Diesel als „persönliches Gesundheits-Refugium“ nämlich zu schmutzig für die Fahrt in die grüne City sei.

Ein zum Thema befragter Verkehrsrechtsanwalt namens Michael Winter empfiehlt den Betroffenen, sich auf einen zu entschuldigenden Notstand zu berufen, für den Fall, dass man bei ungesetzlicher Diesel-Fahrt bußgeldpflichtig ermahnt wird. Als eine Art von zivilem Ungehorsam gewissermaßen. Es bleibt zu hoffen, dass reichlich davon Gebrauch gemacht wird, um diesem unmenschlichen und empathielosen grünen Dominanzgebaren entgegenzuwirken.