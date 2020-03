Von CANTALOOP | Wenn unseren deutschen Medien in einer Hinsicht Kontinuität attestiert werden kann, dann sicherlich dahingehend, dass hier, unabhängig von deren Wahrheitsgehalt, tagtäglich und mit absoluter Garantie Dutzende von „Trump bashing“-Artikel erscheinen. Dabei herrscht ein breiter Konsens im newsflow des Systemfunks – von taz, ZEIT, über Spiegel bis hin zur Süddeutschen.

So sicher wie das Amen in der Kirche wird stets negativ über einen demokratisch gewählten Präsidenten berichtet, dieser gar wie ein Trottel dargestellt. Dementsprechend hat sich eine vorgefertigte Meinung im unkritischen Teil unserer Bevölkerung etabliert, die besagt, dass nichts, aber auch wirklich gar nichts, was der Trumpschen Gedankenwelt entspringt, irgendeinen Nutzen hätte. So weit – so bekannt.

Nun vernimmt man plötzlich völlig neue Töne. US-Präsident Trump schafft im Moment Tatsachen, die unsere Linkspresse so gar nicht einzuordnen vermag:

„Es ist eines der größten Hilfspakete in der amerikanischen Geschichte: Präsident Donald Trump will eine Billion Dollar zur Verfügung stellen, um die Folgen der Coronavirus-Epidemie zu mildern. Die Maßnahmen sollen der Wirtschaft seines Landes helfen, sollen Firmen und Bürger vor dem Ruin retten. Sie finden in beiden Parteien Zustimmung – und könnten die USA fast über Nacht radikal verändern. Ein neues Gesetz schreibt nun landesweit die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall vor – in anderen Industrienationen selbstverständlich, in den USA ein Novum. Die spärlichen Leistungen der Arbeitslosenversicherung sollen steigen. Wer keine Krankenversicherung besitzt, erhält für bestimmte Behandlungen Zuschüsse.“

Die Rahmenbedingungen ändern sich mit den politischen Notwendigkeiten

Er habe die besten Ideen seiner Gegner einfach „geklaut“, titeln die im üblichen Schubladendenken verhafteten Leitartikler frech – und versuchen immer noch, das Haar in der Suppe zu finden. Da muss doch etwas faul sein? Ausgerechnet ihr größtes Feindbild, der noch vor wenigen Wochen Sozialkürzungen zu Gunsten von Mauerbau und Militäraufrüstung vornehmen wollte, wandelt sich plötzlich zum Menschenfreund?

Lange kämpften die linken US-Demokraten für ein Mehr an Sozialstaat. Und nun setzt ausgerechnet der ihnen so verhasste und vollkommen unberechenbare Republikaner dieses wichtige Anliegen um. Eine triple-win Situation für den Strategen und „Macher“ Trump. Somit nimmt er den demokratischen Spitzenkandidaten Biden und Sanders für die kommende Wahl den Wind aus den Segeln, stärkt dabei seine eigene Position und hilft gleichermaßen Bürgern und Wirtschaft.

Aus der Krise erwachsen neue Möglichkeiten

Wie einst auch unsere Kanzlerin grüne Themen antizipierte, um Machtsicherung zu betreiben, so scheint der gewiefte Taktiker Trump ebenfalls erkannt zu haben, dass es in Krisenzeiten manchmal klug ist, stimmige gegnerische Thesen besser zu übernehmen, anstatt selbige zu bekämpfen. Zumal es – im Gegensatz zu Merkel – nur einen Profiteur dabei geben wird: das amerikanische Volk. Well done, Mr. President!