Der Coronavirus ist nun auch in Deutschland das beherrschende Thema. Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel, die lange schwieg und das Feld Bundesgesundheitsminister Jens Spahn überließ, meldete sich am Mittwoch auf einer Pressekonferenz zu Wort. „Das Virus ist in Europa angelangt, es ist da. Das müssen wir alle verstehen“. so Merkels Eingangsstatement. Oberstes Ziel sei es, die Ausbreitung der Infektion in Deutschland zu verlangsamen, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, betonte die Regierungschefin im Einklang mit Gesundheitsminister Spahn und den anwesenden Experten. Warum die Verbreitungsgeschwindigkeit tatsächlich der Knackpunkt ist, der darüber entscheidet, ob die Epidemie beherrschbar bleibt oder in ein Chaos mündet, macht ein Blick auf die Zahlen deutlich.

Fachleute wie der Leiter des Instituts für Virologie an der Berliner Charite, Christian Drosten, gehen davon aus, dass sich hierzulande knapp 70 Prozent der Bevölkerung mit COVID-19 infizieren werden. Erst dann ist eine ausreichend große Zahl von Menschen gegen das Virus immun, um die Infektionswelle zu stoppen, wobei man mittlerweile davon ausgeht, dass eine Zweitansteckung mit dem Krankheitserreger nicht möglich ist, was zunächst vermutet worden war.

Aber was bedeutet das eigentlich in konkret? – In Deutschland leben derzeit knapp 83 Millionen Menschen. Sollten tatsächlich 70 Prozent von dem Virus befallen werden, dann hätte man es mit über 58 Millionen Betroffenen zu tun. Bei 80 Prozent der Patienten verläuft die Erkrankung mild, d. h. sie zeigen keine oder nur geringe Symptome. In diesen Fällen ist es ausreichend, die Erkrankten unter häusliche Quarantäne zu stellen. Bei 14 Prozent der Infizierten ist der Verlauf dagegen schwer, bei weiteren 6 Prozent kritisch bis lebensbedrohlich. Diese Menschen müssen stationär im Krankenhaus behandelt werden, die letztgenannte Gruppe sogar intensivmedizinisch, auch unter Einsatz von Beatmungsgeräten. Bezogen auf die Grundgesamtheit von 58 Millionen Infizierten geht es um bis zu 11,6 Millionen Patienten. In Deutschland stehen aber nur 500.000 Krankenhausbetten zur Verfügung. Selbst wenn diese Kapazitäten vollumfänglich für Corona-Erkrankte genutzt werden könnten, würden sie nur für 4 Prozent der potenziell Betroffenen reichen. Auch bei einer kurzfristigen Verdopplung der Bettenzahl könnte das deutsche Gesundheitswesen weniger als 10 Prozent der Menschen aufnehmen, die im Worst Case erkranken werden.

Noch dramatischer sieht es auf deutschen Intensivstationen aus, hier gibt es nur 28.000 Betten – für potenziell rund 3,5 Millionen schwer betroffene Infizierte, was einer Versorgungsquote von unter einem Prozent entspricht. Andere Quellen nennen unter Berücksichtigung noch zu mobilisierender Reserven eine Zahl von rund 50.000 Behandlungsplätzen in der deutschen Intensivmedizin, was die Situation aber nur unwesentlich verbesserte.

Problemverschärfend kommt hinzu, dass intensivpflichtige Corona-Patienten 3-6 Wochen in Behandlung bleiben müssen – dreimal so lange, wie bei einer normalen Lungenentzündung. In dieser Zeit steht ihr Platz nicht für Neuerkrankte zur Verfügung.

Den oben genannten Zahlen liegt allerdings die nur theoretische Annahme zugrunde, dass alle Infektionsfälle gleichzeitig auftreten. Davon ist sicherlich nicht auszugehen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die heute vorhandenen Krankenhausbetten bereits zu 80 Prozent mit Patienten belegt sind, die an anderen Erkrankungen leiden. Tatsächlich stehen im aktuellen Bestand also nur etwa 100.000 Betten für Coronavirus-Infizierte zur Verfügung. Noch schlimmer sieht es auf den Intensivstationen aus, die praktisch voll belegt sind. Es müssten also zusätzliche Kapazitäten in erheblichem Umfang geschaffen werden, von denen niemand weiß, woher sie kommen sollen – zumal es nicht nur um Behandlungsplätze, sondern auch um Ärzte und Pflegekräfte geht. Vielen deutschen Krankenhäusern fehlt es aber schon heute an Personal. Die Lage wird dramatische Züge annehmen, wenn sich auch Mediziner und Krankenschwestern in steigender Zahl mit dem Virus infizieren und deshalb ausfallen.

Nun wird klar, warum es so wichtig ist, die Ausbreitung des Virus in Deutschland zu bremsen: Erkranken zu viele Menschen gleichzeitig, dann droht unserem Gesundheitswesen der Kollaps. In einigen Regionen Norditaliens, wo COVID-19 besonders stark wütet, steht ein solcher Zusammenbruch unmittelbar bevor. Doch selbst wenn es gelänge, die Verbreitungswelle bis zur Immunisierung der Bevölkerung auf zwei Jahre zu strecken, sähen sich allein die Intensivstationen deutscher Krankenhäuser mit durchschnittlich 45.000 zusätzlichen Patienten im Monat konfrontiert. Das hat der Virologe Drosten errechnet. Würde das Virus bereits in einem Jahr die genannten 70 Prozent der Population infizieren, wären es sogar 90.000. Drosten geht allerdings von der sehr konservativen Annahme aus, dass nur zwei Prozent der Betroffenen eine intensivmedizinische Behandlung benötigen werden. Das Robert-Koch-Institut (RKI) nennt dagegen einen Anteil von sechs Prozent Patienten mit schwerem Krankheitsverlauf. Was es für unser Gesundheitssystem bedeuten würde, wenn das RKI recht behielte, kann sich jeder selbst ausrechnen.

Krankenhäuser in Süddeutschland warnen ausgehend von den Erfahrungen in Norditalien bereits jetzt vor einem extremen Anstieg der Zahl von Viruserkrankten, die intensivmedizinisch betreut werden müssen. Einen Plan, wie diese Herausforderung gestemmt werden soll, gibt es nicht, auch nicht in der Politik.

Es ist absehbar, dass die personellen und materiellen Ressourcen nicht für alle behandlungsbedürftig Infizierten reichen werden, schon gar nicht in der Intensivmedizin. Deshalb wird man eine Auswahl unter den Patienten treffen müssen, ggf. auf Basis eines Punktesystems, um in Abhängigkeit vom Schweregrad der Erkrankung, dem Zustand des Infizierten, seines Alters und weiterer Kriterien darüber zu entscheiden, wer Hilfe erhält und überleben darf, und wer nicht. „Triage“ wird dieses gesetzlich nicht geregelte Verfahren in der Fachsprache genannt.

Die Corona-Krise ist ernst, sehr viel ernster jedenfalls, als viele Bürger annehmen. Auch die verantwortlichen Politiker haben die Dramatik der Situation sträflich unterschätzt und viel zu spät reagiert, teils aus falscher Rücksichtnahme auf wirtschaftliche Interessen, teils aus Furcht vor negativen Reaktionen der Öffentlichkeit. Nur so ist es zu erklären, dass es noch immer kein Verbot von Großveranstaltungen in allen Regionen Deutschlands gibt und am vergangenen Wochenende Spiele der Fußballbundesliga mit hunderttausenden von Fans in den Stadien stattfinden konnten, die zumeist mit der Bahn quer durch die Republik an- und abreisten. Die Gefahr, sich bei diesen Gelegenheiten mit dem hochinfektiösen Virus bei bereits erkrankten Personen anzustecken, ist groß. Dasselbe gilt für andere Sport-, aber auch Kulturveranstaltungen wie Konzerte sowie Kundgebungen aller Art.

In einem offenen Brief haben die Amtsärzte Berlins einen dramatischen Appell an den Senat der Hauptstadt gerichtet und die Verantwortlichen zum „radikalen Handeln“ aufgefordert, will man nicht vom Geschehen „überrollt“ werden. Es sei notwendig, alle Veranstaltungen mit Publikum abzusagen und auch Tanzclubs zu schließen, weil der Kontakt in kleinen, engen Räumen gefährlich sei. Mitunterzeichner Patrick Larscheid, Amtsarzt von Berlin-Reinickendorf, bringt es im Interview mit der Tageszeitung „Welt“ auf den Punkt: „Wir müssen in der jetzigen Phase der Pandemie alle sozialen Kontakte unterbinden, um die Zahl der Infizierten möglichst niedrig zu halten.“ (2)

Es wird höchste Zeit, dass die Politik endlich die Dramatik der Lage begreift und die Empfehlungen der Gesundheitsexperten konsequent umsetzt, auch wenn dass in Teilen der Bevölkerung zu Unmut führt und Umsatzverluste für die Wirtschaft bedeutet. Andernfalls droht auch bei uns eine ähnliche Katastrophe wie in Italien!