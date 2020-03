Von RENATE | Freitagabend erklärte der US-amerikanische Präsident Trump aufgrund der um sich greifenden Seuche den 15. März 2020 zum Nationalen Gebetstag. »Es ist mir eine große Ehre, diesen Sonntag, den 15. März zu einem Nationalen Tag des Gebets auszurufen. Wir sind ein Land, das im Verlauf unserer Geschichte in Zeiten wie diesen Schutz und Stärke bei Gott suchte,« sagte er. »Egal wo Sie sind, ich ermutige Sie, sich in einem Akt des Glaubens zum Gebet zu wenden.«

Die Maßnahmen, die die Vereinigten Staaten wegen der Seuche getroffen haben, sind umfangreich, und laufend werden weitere Eindämmungsmaßnahmen verkündet.

In China, also dem Land, in dem alles angefangen hat, scheint sich die Situation zu verbessern. Medien berichten, dass sich ein 98-jähriger chinesischer Wissenschaftler und seine 85-jährige Frau am selben Tag nach 18-tägiger Behandlung von dem neuartigen Coronavirus erholt haben. Laut staatlichen Medien werden sie diesen Samstag aus dem zweiten angegliederten Krankenhaus der Zhejiang-Universität in der ostchinesischen Stadt Hangzhou entlassen. Eine 103-jährige Großmutter hat sich nach einer sechstägigen Behandlung in Wuhan am Dienstag ebenfalls von dem Coronavirus erholt. Zhang Guangfen wurde am 10. März aus dem Krankenhaus entlassen.

Meldungen eines kalifornischen Arztes zufolge sind jüngere gesunde Männer keineswegs immun gegen diesen Virus. Der Arzt gab bekannt, dass er drei „sehr kranke“ junge Männer in der Nähe des berühmten Vororts Calabasas in Los Angeles behandelt. Die drei Männer, die während eines Skiurlaubs Teil einer 14-köpfigen Gruppe waren, reisten am 27. Februar in die USA zurück, nachdem sie Cortina d’Ampezzo in den norditalienischen Dolomiten besucht hatten.

»Insgesamt machten 14 Männer einen Skiausflug nach Norditalien. Alle sind krank geworden und alle 14 wurden positiv auf Coronavirus getestet. Von den 14 mussten vier ins Krankenhaus eingeliefert werden, und von den vier Patienten sind drei sehr krank, während ich dies schreibe. Einer hatte eine signifikante schon vorher bestehende Krankheit. Die anderen drei nicht und sie sind relativ jung.«

Die Türkei verhängt ein Einreiseverbot für alle Reisenden aus bestimmten Ländern, unter anderem für alle Reisenden aus Deutschland; und sie verhängt ein Ausreiseverbot für türkische Staatsbürger. Flüge aus betroffenen Ländern wie China wurden von der türkischen Führung schon länger gestrichen.

Was Deutschland betrifft, so zeigt die politische Kaste wieder einmal, was ihr am Herzen liegt. Die deutschen Bürger sind es jedenfalls nicht. Sie wollen »alles notwendige tun«, aber was bedeutet dieser Satz? Angesichts der Umstände ist dieses »Alles-Notwendige-Tun« eine vieldeutige Aussage. »Alles notwendige« — damit was genau geschehen soll?

Was bleibt den Menschen in Deutschland? Abwarten? Resignieren? Hoffen, dass die deutsche politische Kaste noch rechtzeitig zu Verstand kommt?

Oder den Vorschlag des US-Präsidenten in Erwägung ziehen: das Gebet. Unabhängig davon, ob die politischen Eliten Deutschlands das Gebet zum Gott der Bibel wünschen oder nicht wünschen. Die deutschen Politiker können jedenfalls weder Menschen heilen, noch ergreifen sie alle Maßnahmen, die nötig wären, damit sich die Seuche nicht noch weiter verbreitet.