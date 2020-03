Von MARKUS GÄRTNER | Anastasia Sherbakova war in El Calafate (Argentinien), nur 950 Kilometer von der Antarktis entfernt, als fast überall wegen Corona die Grenzen schlossen. Sherbakova schlug sich zunächst vom Süden Patagoniens über Buenos Aires nach Iguazu durch, wo sie mit der Hilfe von Einheimischen zu Fuß die Grenze nach Brasilien überquerte und den letzten Bus für eine 30stündige Fahrt nach Rio de Janeiro erwischte.

In Rio gelangte sie dank eines Buchungstricks mit der Deutsche Bahn auf einen der letzten Flieger nach Amsterdam, von wo aus sie mit dem Zug über verschiedene Stationen bis zu ihrem Wohnort Tübingen reiste.

Die junge Deutsche, die in St. Petersburg aufgewachsen ist, kam vor einigen Jahren nach Deutschland und promovierte am Karlsruher Institut für Technologie in Quantenphysik. Mit ihrem Partner ist sie bei lateinamerikanischen Tänzen in die höchste internationale Klasse aufgestiegen. Vor Ihrem Flug nach Südamerika Anfang März hatte sie zehn Tage lang Spanisch gelernt, was ihr auf den vielen Umwegen zurück nach Deutschland im Corona-Ausnahmezustand vor Ort sehr zu Hilfe kam.

Hier erzählt sie in fließendem Deutsch, wie sie sich trotz lokaler Reisebeschränkungen und Corona-Notmaßnahmen mehr als 13.000 Kilometer nach Tübingen durchschlagen konnte…

