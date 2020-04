Seit dem 27. April herrscht in fast allen 16 Bundesländern eine Maskenpflicht. Verstöße gegen die Mundschutzpflicht können teuer werden. Besonders für Ladenbesitzer, die nicht sicherstellen, dass ihr Personal und ihre Kundschaft eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt: Hierfür sieht der Bußgeldkatalog beispielsweise in Bayern eine Zahlung von 5000 Euro vor (PI-NEWS berichtete). Der Youtuber Oliver Flesch hat am Montag in NRW trotzdem versucht, ohne Mundschutz in einem Supermarkt einzukaufen. Sehen Sie im Video, was dann passiert.