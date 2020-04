Der Staat nutzt die Corona-Krise, um Dinge durchzusetzen, die im Normalfall nicht möglich wären. Das ist so sicher wie das Amen in der – im Gegensatz zu Moscheen – geschlossenen Kirche. Aber man kommt nicht drum herum sich einzugestehen, dass man in dieser besonderen Situation ein wenig im Dunkeln tappt. Wo führt das alles hin? Wie gefährlich ist der Virus? Was macht der Staat? Wer ist Experte, wer ist kein Experte, wer ist nur Scharlatan?

Das COMPACT-Magazin hat nun eine Sonderausgabe vorgelegt, die es in sich hat. Den Machern gelang es, innerhalb kürzester Zeit ein Sammelsurium von Informationen und Fakten zusammenzutragen und in einem Heft „CORONA“ zu bündeln, das seinesgleichen sucht.

Hervorzuheben ist bei dieser Handreichung für Corona-Zeiten vieles. Zum Beispiel das Gespräch zwischen Dr. Wolfgang Wodarg mit Eva Herman, die ihre Finger in Medienwunden legen und eklatante Missstände bennenen.

Stark auch der Mahnruf von Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, einem erwiesenen Fachmann seiner Zunft. Ohnehin gelingt es Compact, viele „Rufer in der Wüste“ zusammenzubringen, die sich nicht davor scheuen, offene Fragen anzusprechen, auch wenn sie dann als „Verschwörungstheoretiker“ diffamiert werden.

Erhellend sind auch zwei präzise Auswertungen. Erstens fragen die Autoren, was es mit der ominösen Pandemie-Studie der Bundesregierung aus dem Jahr 2012 (!) auf sich hat. Zweitens fragen sie, was im Geheimpapier des Bundesinnenministeriums vom März 2020 zu finden ist – und was Geheimhaltung und Vertuschung hier bedeutet.

Neben aktuellen Corona-Analysen findet sich auch der weite Blick auf vergleichbare Situationen im Heft. Was war da eigentlich mit Rinderwahnsinn, BSE, Vogelgrippe, Ebola usw.? Wer riskierte was? Wer strich Profite ein? Warum?

Sehr wichtig sind auch die gerichteten Blicke auf Viren als Biowaffen. Man sieht ja, wie sehr die Staaten und Marktwirtschaften schon taumeln, wenn Corona da ist – was passiert erst, wenn jemand gezielt derartige Viren einsetzt, um Terror auszuüben? Folgt da der Todeskampf der Weltwirtschaft?

Markus Krall, beliebt und geschätzt bei PI-NEWS-Lesern, wird unter anderem genau dazu von Compact befragt! In einem sehr klugen und wichtigen Interview. Deutlich wird auch, dass der Nationalstaat zurückkehrt. Die EU – wo ist sie denn? Handlungsfähig ist die Nation. Ihr Comeback steht bevor!

Die EU und der Merkelismus – sie sind nicht länger alternativlos. Auch dies kann man aus der Krise mitnehmen. Und dies ist das Fazit eines Compact-Sonderheftes, das derzeit seinesgleichen sucht. Die Handreichung für die kommenden Wochen und Monate!

Bestellinformationen:

» Compact Aktuell: „CORONA“-Sonderheft – hier bestellen