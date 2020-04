Ein junger Unfallarzt sendet über Youtube eine verzweifelte Botschaft an die Welt. Er hat die Behandlung von Hunderten von Coronavirus-Patienten begleitet und glaubt nun, dass sie aufgrund der Behandlung, die sie eigentlich retten soll, sterben.

In einem offenen YouTube-Video warnt der New Yorker Unfallarzt Cameron Kyle-Sidell vor dem bisherigen Methode bei dem Einsatz von Beatmungsgeräten.

Er erklärt nachdrücklich: »Covid-19 ist keine Lungenentzündung und sollte nicht als solche behandelt werden.«

Sein Video, das weltweit angesehen wurde, läutet ein Umdenken in Bezug auf die Behandlung schwerer Fälle von Covid-19 ein. Insbesondere fragen Experten jetzt, ob der beste Weg zur Rettung von Patienten darin besteht, ihr Blut durch eine Maske mit Sauerstoff zu sättigen ohne Verwendung eines Beatmungsgeräts.

Viele der bedeutendsten Fachärzte, Regierungen und Politiker bestanden in den frühen Tagen der Wuhan-Virus Pandemie darauf, dass Beatmungsgeräte ein entscheidender Lebensretter seien. Jede Nation beeilte sich, künstliche Beatmungsgeräte einzukaufen.

Aber die Sterblichkeitsrate für diejenigen, die mit künstlichen Beatmungsgeräten behandelt werden, ist verheerend. In einer britischen Studie mit 98 Covid-19-Patienten, die mit ihnen behandelt wurden, starben laut eines neuen Berichts zwei Drittel.

In dem vom Virus besonders stark betroffenen New York konnten sich 80 Prozent der künstlich beatmeten Patienten nicht erholen. Der Verlust von Menschenleben in anderen Ländern, die mit den Maschinen behandelt wurden, ist ebenso erschreckend.

Dr. David Farcy, der Präsident der American Academy of Emergency Medicine, warnt davor, sie wahllos einzusetzen. Seine Patienten wurden erfolgreich mit schnell fließendem Sauerstoff behandelt, der durch einen einfachen Nasenschlauch oder eine Maske abgegeben wurde.

Er platziert Patienten auch auf der linken oder rechten Seite, ein Prozess namens Proning, der bei Patienten in Masken einfacher durchzuführen ist als bei Beatmungsgeräten, wodurch der Sauerstoffgehalt in ihrem Blut sofort erhöht wird. „Alles was wir ursprünglich dachten wurde in Frage gestellt“, sagte er. „Vor sechs Wochen rannten alle (in einem Krankenhaus) herum und machten sich bereit, Sie zu intubieren und an eine Maschine anzuschließen.“ Aber das ist nun nicht mehr der Fall.

Warum also die Änderung der Vorgehensweise? Die Antwort ist, dass einige Ärzte eine bemerkenswerte neue These haben: Die Symptome des Virus ähneln eher Atembeschwerden wie sie in großer Höhe vorkommen (verursacht durch den Sauerstoffmangel in extremen Höhen) oder sogar einer Kohlenmonoxidvergiftung (die den Sauerstoff in den roten Blutkörperchen des Körpers auslöscht) ).

In beiden Fällen kämpfen die Opfer um Sauerstoff. Aber sie haben keine kranken Lungen im Sinn von Patienten mit Lungenentzündung, die routinemäßig beatmet werden. Dr. Kyle-Sidell sagt in seinem Video über Covid-19: „Es scheint sich um eine Art viral induzierte Krankheit zu handeln, die der Höhenkrankheit am ähnlichsten ist. Es ist, als ob Zehntausende … (Anm. der Erkrankten) in einem Flugzeug in 30.000 Fuß Höhe fliegen und der Kabinendruck langsam nachlässt. Diesen Patienten wird langsam der Sauerstoff entzogen.«

„Die Patienten, die ich sehe, ähneln am ehesten einer Person, die auf dem Gipfel des Mount Everest abgesetzt wurde, ohne Zeit zu haben, sich zu akklimatisieren. Sie sehen aus wie Patienten am Rande des Todes (durch Sauerstoffmangel). Sie sehen nicht aus wie Patienten, die an einer Lungenentzündung sterben.«

In Fällen von Lungenentzündung, erklärt er, „erledigt das Beatmungsgerät die Arbeit, die die Muskeln des Patienten nicht mehr leisten können, weil sie zu müde sind, um dies zu tun“. Aber die Lungenmuskeln von Covid-19-Patienten sind in Ordnung. Sie leiden an Sauerstoffversagen, nicht an Atemversagen.“

Zu seinen Unterstützern zählen angesehene Mediziner wie Dr. Luciano Gattinoni von der Medizinischen Universität Göttingen. In einem Brief an das American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine warnt Dr. Gattinoni, dass die konventionelle Verwendung von Beatmungsgeräten die Lunge von Covid-19-Patienten verletzen könnte.

In einem europäischen Krankenhaus, in dem Viruspatienten auf diese Weise beatmet wurden, starben 60 Prozent von ihnen. Auch Professor Sherif Sultan, der in Irland ansässige Präsident der International Society of Vascular Surgery, glaubt, dass invasive Beatmung keine Lösung für Covid-19 ist, da sie keiner Lungenentzündung oder ähnlichen Atemwegserkrankung ähnelt. »Wir müssen aufhören, Patienten wegen der falschen Krankheit zu behandeln.«

Professor Sultan glaubt, dass der entscheidende Hinweis darauf, dass sich das Coronavirus von einer Lungenentzündung unterscheidet, darin besteht, wie es den menschlichen Körper angreift. Es betrifft beide Lungen gleichzeitig, was eine Lungenentzündung selten tut.

Man muss bedenken, dass dies eine sehr neue Krankheit ist, die erstmals vor acht Wochen in Westeuropa aufgetreten ist und die Ärzte verzweifelt versuchen, sie zu verstehen. Was sie verblüfft, ist, dass viele Patienten, die an Covid-19 leiden, bei ihrer Ankunft im Krankenhaus einen außerordentlich niedrigen Sauerstoffgehalt haben.

Auf mysteriöse Weise fühlen sie sich nicht einmal wirklich unwohl, verhalten sich normal und befinden sich in einem Zustand, den Ärzte als „glückliche“ Hypoxie (Sauerstoffmangel) bezeichnet haben. Dann verschlechtert sich ihr Zustand plötzlich und sie brechen zusammen.

Medizinische Forscher in Indien berichten, dass sie in einer Minute und in der nächsten vor der Tür des Todes lachen können. Und jetzt hat alles den Anschein, dass es mit Beatmungsgeräten nur noch schlimmer wird.

Eines der charakteristischen Symptome von Covid-19 ist die Art und Weise, wie eine gelbliche Schleimhaut die Millionen winziger Luftsäcke verstopft, die die Lunge auskleiden. Dies bedeutet, wie stark das Beatmungsgerät auch den Sauerstoff in die Lunge drückt, dass Sauerstoff nicht durch die Schleimhautbarriere in den Körper gelangen kann. Dies wiederum führt dazu, dass der Patient katastrophal an Sauerstoffmangel leidet.

Wenn die Ärzte jedoch versuchen, das Problem durch Erhöhen des Pumpenvolumens zu beheben, führt dies zu Lungenschäden. Ältere Patienten, die überleben, riskieren auch dauerhafte Hirnstörungen, wenn sie über einen so langen Zeitraum stark sediert werden.

Immer mehr Ärzte glauben, dass Covid-19-Patienten Atemmasken erhalten sollten, die Sauerstoff auf nicht-invasive Weise liefern. Eine einfache Maschine namens CPAP, die für Continuous Positive Airway Pressure steht und häufig von Menschen in ihren eigenen vier Wänden zur Bekämpfung von Schlafapnoe (Schnarchen und Atemunterbrechung) verwendet wird, kann eine Alternative zu Beatmungsgeräten sein.

(Übersetzung eines Artikels im Daily Mail)