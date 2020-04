Von KEWIL | Auch in der Corona-Krise hacken die verblödeten deutschen Medien ausgiebig auf Präsident Trump herum. Jeder Tote in den USA wird dem Präsidenten persönlich in die Schuhe geschoben.

Wissen eigentlich diese ungebildeten Hohlköpfe in unserer Presse nicht, dass die USA ungefähr von Lissabon bis Moskau reichen – so weit ist es nämlich von New York nach San Francisco. Und was liegt dazwischen?

Zum Beispiel Spanien 15.000 Corona-Tote, Frankreich 10.000 Corona-Tote, Italien 17.000 Corona-Tote, Germany 2000 Corona-Tote. Macht Pi mal Daumen schon 44.000 wegen Corona Gestorbene in der EU, und es gehören eigentlich noch mehr Staaten dazu (abgerundete Zahlen von heute).

Und die USA? Nur 14.000 Corona-Tote! Moment mal, da kann doch etwas nicht stimmen, Trump ist doch so ein Bösewicht und Versager im Vergleich zu unseren politischen Koryphäen in Berlin und Brüssel.

Aber ja doch, es stimmt. Und ähnlich erschreckend sieht es bei uns in der Alten Welt mit den Infizierten aus. Auch da stehen die USA besser da. Aber die ignoranten Vollpfosten in unseren gleichgeschalteten Fake-Medien heulen weiter Trump an.

Und ähnlich geht es Viktor Orbán in Ungarn, obwohl er zweimal mit absoluter Mehrheit die Wahlen dort eindeutig gewonnen hat. Die Mehrheit der Ungarn kommt aber nie zu Wort. Wenn dagegen drei Hansel von der Opposition in Budapest ein Fähnchen schwingen, kriegen sie ausgiebig Redezeit auf allen Stationen.

Oder denken wir an die PiS-Partei in Polen, an den populären Präsidenten Putin in Russland, an Bolsonaro in Brasilien und vor dem Brexit Johnsons Konservative in England. Wann, zum Teufel, könnt ihr dummen Gipsköpfe in den Medien endlich mal berichten, was tatsächlich ist, anstatt wie im Fieber täglich zu halluzinieren?